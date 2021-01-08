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批李敖的兒子李戡是「不肖子」 法院判邱毅無罪

聯合報 / 記者王聖藜／即時報導

已故知名作家李敖的兒子李戡指控前立委邱毅以「厲鬼」形容李敖，還批評他是「不肖子」等，自訴邱毅侮辱死者、加重誹謗、公然侮辱罪。台北地院審理認為，現有事證不足以證明邱犯罪，判邱毅無罪。可上訴。

李戡自訴說，邱毅2019年11月17日起，在中國地區「今日頭條」網站播出的「真統派對抗台獨獨台假統的內幕大公開」節目中以「不肖子」、「骯髒」、「淺薄」侮辱他，另以「化成厲鬼」形容李敖，又於12月5日在臉書指他是「死皮賴臉的小孩子」，涉及犯罪。

邱毅出庭時否認犯罪，辯稱被指犯罪的相關言論，不是針對攻擊他的言論作出綜合性回應，就是在講總統蔡英文的選舉方式、策略，其實未特定指涉任何人，邱說，李戡雖感到不快，但並沒有使李戡的人格評價被貶損等。

法官審理認為，邱毅發表言論的目的，在對政治、時事發表意見，並非無端謾罵，邱毅指摘李戡是因李未如實申報外財產在先，邱才回應，言論除不違背政治人物選舉期間面對質疑所給的回應，受眾也不至因此對李勘產生負面評價，判邱無罪。

前立委邱毅。圖／本報系資料庫
前立委邱毅。圖／本報系資料庫

邱毅 李敖

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