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「球員風花雪月非祕密」非針對蔣智賢 球評無罪確定
球評許維智在電視節目上評論職棒球星蔣智賢找女生到飯店陪睡，蔣提告誹謗。士林地院認為許的評論含有維護公益目的，且有所本，判他無罪。檢方上訴，高等法院駁回確定。
2017年10月18日，許維智在三立「54新觀點」節目中稱「他們一直用交友軟體找女生來飯店一起睡」、「多年來，我們球員很愛國，其實坦白講他們壓力也很大，那麼有熱心的女球迷，去紓解他的一些壓力」、「蔣智賢本身也在那次林志祥事件裡面，球團說你們都有桃花劫，都沒有處理好」，蔣認為這些言論貶損他名譽。
許一審無罪，檢察官上訴，並指他有較高的查證義務，但發言前卻沒查證，就在節目上捕風捉影，顯出自於惡意。
高院審理時先確認蔣所提的爭議言論，包括用交友軟體找女性至飯店一起睡、球員林志祥涉及的桃色糾紛、蔣也捲入林志祥事件等，但這些都在許維智發言前，就有多家媒體報導，高院認為許有相當理由確信所言為真，難以認定是自己杜撰或憑空捏造。
高院認為蔣智賢是職棒知名球星，屬公眾人物，而本案言論在探討中信兄弟隊在當年度季後賽未將蔣列入名單的議題和背後原因，與公眾議題相關，因此許說的雖是蔣私下與其他女性互動的私事，但依脈絡已涉及公眾議題。
許維智依據新聞報導而發表的言論，高院認為就算有誤，但他不是故意捏造，也沒有重大過失或是輕率評論，非故意毀損名譽。判決書也指出，許說歷來球員風花雪月非秘密、球員間與女球迷開趴、重粉味，言論是以「職棒球員」這團體為對象，並提及林志祥、貓團林，顯見是針對職棒球員及林志祥的貓團與女球迷間桃色糾紛現象評論，不是針對蔣，對可受公評之事合理評論，受憲法保障。
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