前法官遭檢舉收受律師賄賂買春 檢廉查出1537萬不明財產

前士林地方法院民事庭法官陳梅欽，被檢舉收受律師賄賂及接受招待買春，廉政署立案調查，檢廉查出陳的名下帳戶6年內有1537萬200元不明現金存入，他辯稱這些是租金、短期借貸、別人還他的現金等，不過士林地檢署傳喚多名證人出庭，認為均與不明現金無關，財產可疑，偵結依貪汙罪嫌將他起訴。

據了解，陳梅欽1995年開始在澎湖地方法院擔任候補法官，2000年後到士林地方法院擔任法官至2018年，以他的資歷計算年薪大概160萬。

起訴指出，陳梅欽從2012年開始多次被檢舉私下接受律師招待買春、收受賄賂，2017年法務部廉政署立案調查，彙整陳梅欽及他妻子的帳戶，發現陳梅欽名下帳戶6年內有178筆來源不明現金匯入，共1537萬200元。

檢方傳喚陳梅欽出庭，他說這178筆現金包括幫別人刷卡買錶，對方匯款給他，因他是LV會員，每年都有家族折扣；還有短期借貸、別人償還給他的現金、母親過世白包、每月租金、胞兄每月匯款的租金、賣酒的錢等。

其中，陳梅欽名下帳戶帳戶2015年內有374萬8000不明現金匯入，對此他辯稱是他人清償借貸的本金、利息及賣股票的錢，還有胞兄的租金，印象中也有向銀行借貸。

陳梅欽說，他的資金都是從銀行提款或貸款提領再存回銀行帳戶，沒有增加財產收入。

檢方質疑，陳梅欽為何不一次存入貸得款項，而將款項分為多筆數萬至數十萬元不等批次存入，徒增時間及勞力成本。

檢方查出陳梅欽胞姊也幫他存款百萬現金，傳喚他胞姊出庭說明，他胞姊對於這百萬無法清楚交代來源，均辯稱「忘了、不記得」。檢方認為避重就輕。

檢方指出，陳梅欽2015年、2016年的不明財產高達404萬、630萬，皆超出法官薪資及每月租金，陳姓法官也辯稱「忘了」，財產來源確實可疑。

廉政署曾通知陳梅欽妻子說明，他妻子對於2016年間共7次一次性存入72萬、74萬、64萬、95萬、70萬等現金來源，均稱不知情，是幫丈夫存入，但丈夫不會透露錢的來源，家裡經濟狀況都是丈夫主導。

檢方傳喚陳梅欽的胞兄、兄嫂、租客等證人出庭，偵結後認為其匯款給陳梅欽的款項，均與帳戶多筆高額不明所得無關，檢方偵結後認為陳涉犯貪汙罪，另外檢方還查出陳梅欽詐領加班費6136元，依貪汙、詐欺取財罪將他起訴。