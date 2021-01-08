麥當勞基金會前志工私藏2千多張中獎發票 兄、母再獲緩起訴

「麥當勞叔叔之家」慈善基金會冷姓志工，趁協助處理民眾捐贈統一發票機會，2011開始到去年為止，私藏2000多張中獎發票，兌獎近千萬元。台北地檢署去年依公益侵占等罪起訴冷，緩起訴冷男胞兄及母親。兩人緩起訴部分依職權送高檢署再議，發回續查後再度緩起訴。

在金融機構工作的冷姓男子，休假時到基金會當志工，工作為負責協助整理公益捐贈箱內的統一發票對獎。冷男的胞兄在來來超商公司高雄某店擔任負責人。

檢方調查，冷姓男子近年投資失利，起意侵吞中獎發票。冷男自2011年起至2020年4月間，利用假日，把部分未對獎或已對獎的發票，藏進隨身包包裡帶離基金會兌獎，剩下沒中獎的發票，再偷放回基金會內存放發票之處。

為避免同一人領獎容易遭查緝，冷男將1586張發票交給何姓母親、1331張發票交給胞兄、152張發票交給不知情的友人。自己同時也利用在證券公司工作之便，冒用客戶個資領取獎金。

檢方查出，冷男的胞兄及母親，以每次兌獎不超過3張的方式，到各郵局或胞兄便利店內領取中獎獎金。胞兄共領84萬2000元獎金，母親領188萬400元獎金。

全案直到被冷男冒用個資的客戶，調閱個人財稅資料時，發現多出數筆「競技」項目收入，向國稅局申訴才曝光。冷男於去年7月29日，遭依公益侵占等罪起訴。

此外，冷男母親、胞兄協助冷收贓、幫忙對獎為幫助犯，當時一併遭法辦。冷男胞兄繳回不法所得，與母親各自提出不動產、70多萬元現金供檢察官扣押，兩人均獲緩起訴處分。檢方依職權送高檢署再議，發回北檢續查。

檢方考量冷男胞兄與母親於偵查中均坦承不諱、深表悔悟，犯罪情節尚屬輕微。且胞兄主動將扣除稅捐成本後的犯罪所得75萬3050元繳回，冷男母親也同意檢方扣押名下房產、土地，並與基金會達成和解。