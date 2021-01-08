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李恆隆否認行賄蘇震清：總不能吐痰就說我傳染COVID-19

聯合報 / 記者王聖藜／即時報導

太流公司前負責人李恆隆（中）。圖／聯合報系資料照片
太流公司前負責人李恆隆（中）。圖／聯合報系資料照片
台北地院審理立委貪瀆案今天傳喚行賄人、太流公司前董事長李恆隆開庭，李對於被指行賄立委蘇震清，承認給錢的客觀事實，但否認主觀上要求蘇去施壓經濟部；李辯說「總不能我吐口痰，就說我要傳染COVID-19(嚴重特殊傳染性肺炎)吧？」

法院今天審理李恆隆行賄蘇震清2580萬元、行賄蘇的國會辦公室主任余學洋124萬元案情，只傳喚李恆隆出庭；偵查中認罪獲交保的李恆隆，案件進入審判，認罪態度轉遲疑，一度被公訴檢察官團隊認為供證閃爍，李就行賄蘇震清、余學洋的答辯也不例外。

李恆隆對起訴書的法律名詞介意再三，尤其是「行賄犯意」與「對價關係」2個名詞，今天開庭前他遞狀爭執法律名詞，惹來法官問「你的說法好像不一樣了」，檢方則說「李恆隆先後說法的差異應要說明」。

李說，他與蘇震清認識是10年前的事，承認給蘇錢，但起訴書的形容時而過頭；比方說太流公司是他和徐旭東各自選任監察人，法院也判太流是他的，「李恆隆是真的，徐旭東是假的」，但檢方說「鬧雙包」的形容詞很奇怪；李說，他沒有那麼壞，「不像趙藤雄會拿錢綁土地」。

李恆隆說，拿錢給蘇震清是要交朋友、示好，沒有因為什麼事而給什麼錢，不然不會蘇開了13次協調會他都不知道；李說，和蘇交往「說不是為了SOGO是騙人的」，否則「蘇震清學歷比我低我幹嘛崇拜他？」

李恆隆表示，蘇震清有主動跟他提到「錢」的事他心裡也想請蘇幫忙，給錢就當成給紅包；他給蘇震清230萬元作競選看板，認為贊助蘇是OK的，希望蘇去和經濟部溝通，不過，檢察官指他「假借」、「索賄」甚至以看板費「包裝」賄款，他覺得有點扯。

李恆隆說，他與蘇震清的金錢往來不是借款，如果是借款的話，有沒有還錢比較重要，但蘇震清並沒有還錢。

關於被控行賄余學洋部分，李說，他不定期給余錢，但光明正大，有時開支票，余常來找他，給錢他就收；李說，給余錢無關對價，有一次余要幫他買澳洲綿羊油，他就多給錢，如同他一貫想去討好蘇震清一樣，所有與蘇震清、余學洋的往來都因SOGO案，「不然我又不是吃飽了閒著」。

蘇震清 李恆隆 余學洋 SOGO貪汙案

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