新莊里長大選前帶團大陸遊 遭爆金主是國台辦獲判無罪

2020總統立委選舉期間，新北市新莊區擔任里長聯誼會主席的中宏里長洪少欽，為支持心中屬意的立法委員候選人，涉安排多名里長、親友前往大陸旅遊，且過程中還疑讓中資介入，由大陸南京市台灣事務辦公室官員全程陪同和催票，新北地檢署於去年5月依違反選罷法起訴，新北地院認為國台辦人員並無要求出遊團員支持特定立委侯選人，今判決徐少欽無罪，可上訴。

判決指出，洪男明知兩岸關係緊張，中共國務院台灣事務辦公室無所不用其極，爭取認同九二共識的政黨候選人當選，仍利用自己在參選新莊區里長聯誼會主席所開出的「免費招待各里長出國旅遊」當選承諾，於前年11月在總統大選前，安排約30人赴陸旅遊，卻在出發前夕才臨時變更行程，下機後轉由南京市台辦安排免費食宿。

洪男不但私自變更行程、讓中資介入，還讓大陸官員全程陪同，遊說團員將票投給其屬意的立委候選人。另外，他還要求團員不要對外洩漏旅遊內容，也不要拍照上傳臉書或打卡，返台後，也退給每位親友機票以外的旅費1萬1千元，因此被檢方認定是幫助大陸官員買票。

偵訊時，洪男坦承只委託旅行社購買機票，行程不是他規劃的，在大陸的吃住及交通費用也都由南京市台辦支付。多名證人也證稱洪男在出發前一刻才把「江南5日遊」改成「兩岸里長交流」，雖沒有詳細說明行程，但每個景點都有2、3個台辦官員陪同，用餐時也有官員和書記到場。

檢方調查，洪男安排的旅行團有28人設籍在新莊區，且均有投票權，最後認定其行為是幫助大陸官員買票，涉犯選罷法「幫助對於有投票權人行求為一定投票行使罪」。

法院認為，該旅遊團赴陸後由中國南京市人民政府台灣事務辦公室免費落地招待交通及食宿費用，並由官員輪流全程陪同服務，經查問出遊團員，南京市台辦人員雖有關心台灣大選選情，及詢問國民黨立委選情，像是詢問「國民黨的黃志雄或陳明義選不選得上」但並無指名或拉票，且里長聯誼會主席洪少欽帶團到大陸旅遊也僅是履行當選承諾，且後續變更行程改由禾坴 國台辦落地招待，是議長蔣根煌的意見，並請人與國台辦連繫後變更行程。