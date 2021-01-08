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老牌移工仲介華公行涉地下匯兌 3業者違反銀行法遭起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

菲律賓移工仲介業者「華公行」負責人楊俊逸涉從事台菲地下通匯業務， 13年間經手匯兌137.6億元，匯差賺進4億元。台北地檢署調查後，今依違反銀行法起訴負責人楊俊逸、幹部陳金鳳等3人，並對潛逃回菲律賓的前經理王惠玲發布通緝。

「華公行」是國內仲介菲籍移工的老字號廠商，楊俊逸被控於2007年至去年間，透過菲律賓當地公司從事台菲地下通匯業務，13 年經手匯兌137.6億元，匯差賺進4億元。

檢調調查，「華公行」除人力仲介外，也將業務擴展為協助菲籍移工將薪資所得匯回菲律賓業務，之後再轉型協助在菲律賓的台商做資金轉匯；華公行從2007年起與菲律賓投資49%的股東iRemit合作進行地下匯兌。

人力仲介業者代理匯兌業務依法限於「代理結匯外籍人員在台薪資所得」，仍須經由銀行美金結匯。華公行與iRemit利用台、菲都有據點，在台收取移工薪資。

爾後，在菲律賓收受廠商貨款後，未經銀行合法結匯程序，直接進行「點對點」匯款，「華公行」賺取0.3%匯差，並由菲律賓iRemit收取手續費。「華公行」幹部另領取月薪作為所得。

據了解，楊俊逸等人到案後坦承犯行，並繳回不法所得共1100萬多元。不過，由於本罪最輕本刑3年以上，不符合給予緩起訴處分條件，檢察官張靜薫依違反銀行法起訴楊俊逸、華公行菲裔幹部陳金鳳、王美綿，並通緝潛王惠玲。

菲律賓移工仲介業者「華公行」負責人楊俊逸涉從事台菲地下通匯業務， 13年間經手匯兌137.6億元，匯差賺進4億元。台北地檢署調查後，今依違反銀行法起訴負責人楊俊逸等3人。圖／本報資料照
菲律賓移工仲介業者「華公行」負責人楊俊逸涉從事台菲地下通匯業務， 13年間經手匯兌137.6億元，匯差賺進4億元。台北地檢署調查後，今依違反銀行法起訴負責人楊俊逸等3人。圖／本報資料照

菲律賓 移工 外匯

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