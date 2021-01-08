女大生坐閨密機車遭撞爆頭亡 違停的運將有罪要坐牢！

鄭姓計程車司機4年前在公車停靠區違規停車，使公車被迫只能併排停靠讓乘客下車，導致胡姓女大生騎機車載余姓女大生閃避該處時，不慎被大貨車擦撞，余女頭部被車輪輾過當場身亡。鄭一審獲判無罪，但二審認為鄭違規和余女的死亡有因果關係，逆轉依過失致死罪改判1年2月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

判決指出，鄭姓運將2017年9月19日晚間7時許貪圖方便，把計程車違規停在公車停靠區，造成公車無法駛入停靠區，只能併排停在計程車左側，開門讓乘客下車，外側車道被計程車、公車完全阻擋。

胡女當時騎機車載余姓閨密行經該處，見外側車道被阻擋，只能向左駛入內側車道，未料和後方大貨車車頭擦撞，胡女、余女人車倒地，而余女頭部被捲入貨車右後車輪，當場死亡。

胡女、鄭男事後均被檢方起訴；鄭男一審獲判無罪，案件上訴，高院二審認為，計程車、公車除占據外側車道外，連內側車道都被占據5分之1至4分之1，可供車輛通行空間變少，機車閃避變換車道，導致機車、貨車發生擦撞，足認定鄭違停和余女死亡間有因果關係。