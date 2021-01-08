峨眉鄉長、竹東鎮民代表會主席等13人涉貪 遭聲押禁見

竹東鎮民代表會昨日上午遭搜索，官員也到鎮公所帶回大批資料。記者巫鴻瑋／攝影

廉政署昨日在新竹地檢署指揮下，出動百人搜索包含竹東鎮公所及峨眉鄉公所在內20處地方，共帶回26人約談，經專案小組漏夜偵訊後，認為峨眉鄉長王增忠及竹東鎮民代表會主席陳昌平在內7人違反貪污治罪條例，今天上午由檢方向新竹地院聲請羈押禁見，另有6名被告以10萬元交保，檢方表示全案將持續偵辦中。

據了解，昨天上午8時許，廉政署官員持新竹地院核發的搜索票，突襲竹東鎮公所、鎮民代表會及峨眉鄉公所等20處地點，因事發突然許多公所職員感到非常錯愕，只見廉政官入內立刻叫來涉案相關人等，並開始在辦公室內翻找文件資料，同時將一箱箱文件搬上車，人也帶回偵訊。

搜索原因是因2公所在過去辦理LED路燈汰換採購案時，與業者之間有行、受賄及違反商業會計法，被告竹東鎮民代表會主席陳昌平、峨眉鄉長王增忠、魏姓課長及江姓、徐姓、林姓、胡姓等業者，共7人違反貪污治罪條例，檢方認定7人罪嫌重大，有串證、滅證、逃亡之虞，在今上午向新竹地院聲請羈押禁見。

檢方表示，目前全案仍在偵辦當中，昨日共帶回包含被告及證人26人，除7人遭聲押，另有6名被告以10萬元交保，其餘證人請回，全案持續積極偵辦中。