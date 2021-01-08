中山分局警包庇色情酒店案 北檢聲押禁見3警、1業者

台北市警中山分局官警集體包庇色情酒店案，員警陳彥安深夜移送複訊，全案朝貪汙之違背職務行受賄罪嫌方向偵辦。記者曾吉松／攝影 台北市中山分局官警集體包庇色情酒店案，台北地檢昨搜索員警陳彥安、涂維廉的辦公室坐位區及約談陳男等6人到案，複訊後今凌晨認定陳男等4人涉犯貪汙重罪且有串滅證及逃亡之虞，向法院聲押禁見。

檢察官林錦鴻昨複訊後，今清晨向法院聲押禁見中一所第19警勤區前員警吳翊銘（停職中）及陳彥安（已調其他派出所）、中一所第9警勤區前員警涂維廉（已調其他派出所）、酒店店長邱信瑋等4人。

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2017年間，檢方指揮移民署查獲「立邦酒店」勾結人蛇集團，媒介東南亞、陸籍女子來台賣淫，追查發現包括「曉」酒店負責人巫蕙玲等業者，涉從2004年起請酒商鮑銘璞牽線，行賄中山分局中山一派出所警勤區官警780萬元。

今年10月28日，辦案人員查出前中山一派出所員警陳俊安、李功華，自2013年至2017年按月向轄區888卡拉OK、嘉麗寶酒店業者索賄上百萬元，接受喝花酒招待、包庇業者經營色情。

去年11月19日，檢察官林錦鴻發動第5波行動，約談嘉麗寶酒店股東游岳羲、會計莊靖華到案說明。兩人涉從2011年到2016年向管區員警行賄，請求包庇不被取締媒介色情交易。

辦案人員追查，發現員警吳翊銘及陳彥安、員警涂維廉涉嫌從2011年3月間至2018年5月間，接受酒店業者按月6萬元且遇3節加3萬元行賄。

業者以賄款換取包庇不被取締消防設施不合格、違法經營有女陪侍酒吧、媒介性交易等不法情事。