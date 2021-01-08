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不滿氣味與吠叫…持長棍打死姪子的狗 男判拘役50天
屏東潮州一名詹姓男子，持一支長棍毆打姪子所飼養的2隻狗「牛奶」、「來發」，導致「牛奶」死亡，「來發」下巴撕裂、右眼失明等傷害。姪子發現後，報警，並依法起訴。屏東地方法院將詹男依違反動物保護法等罪，判處拘役50天，得易科罰金。
判決指出，詹男因不滿姪子飼養的兩隻狗的吠叫聲與氣味，便持長棍毆打姪子所飼養的「牛奶」、「來發」；導致「牛奶」死亡，「來發」下巴撕裂、右眼失明等傷害。姪子發現後，報警，並依法起訴。屏東地方法院將詹男依違反動物保護法等罪，判處拘役50天，得易科罰金。
警詢時，詹男向警方表示，「我睡覺時狗就一直狂吠，到了夏天，狗屎，包括裡面雞鴨的味道充滿小巷子裡」、「衣服曬在那邊都一樣是那個味道」等語。詹也自承因狗的吠聲、味道影響環境衛生，而起意犯行。
屏東地院審酌，詹男無視動物生命，又未能與姪子達成和解，且被告屢次觸犯刑案經法院判處罪刑確定，品行難謂良好。經審理屏東地院，將詹男依違反動物保護法等罪，判處拘役50天，得易科罰金。
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