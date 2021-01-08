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台商想和調查局調查官「交換情報」 國安法判1年2月

聯合報 / 記者王聖藜/台北即時報導

台商薛禎純兩度向調查局新北市調查處賴姓調查官以交換情報為由，協助大陸人士刺探特定人士入出境資料，依違反國家安全法罪起訴，台北地院審理，今天判薛1年2月。可上訴。

在大陸經營食品生意的薛禎純，於就讀政治大學碩士在職專班時，因修課結識賴姓調查官，兩度利用同學聚餐，向賴詢問特定人士的入出境資料，並且提及「大陸那邊需要情資，如果你提供的話，對方也會提供情資給你」。

賴姓調查官懷疑薛被中國吸收，回報調查局本部，檢調立案搜索薛的公司、住處，訊後依違反國安法諭令薛以10萬元交保，限制出境、出海及住居。

薛禎純偵查中否認被吸收，辯稱是同學聚餐的閒聊，不過，辦案人員比對薛透過通訊軟體微信與中國情治人員對話的紀錄，認為他刺探的內容，與微信的對話紀錄吻合，沒有採信薛的說法，依違反國安法發展組織未遂罪將薛起訴。

台北地院。記者王聖藜／攝影
台北地院。記者王聖藜／攝影

國安法 調查局 台商

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