按摩女不願被硬上白嫖 騙嫖客脫褲後拔腿脫困

搬運工陳男前年底，到小蘋（化名）工作室按摩，他不想付帳，想硬上白嫖，機警的小蘋騙他先脫下長褲後，拔腿就逃，大喊救命、強姦，陳嫌僅著內褲奪門而逃，經兩名鄰居攔下陳男，陳掙脫逃走，經警循線逮獲陳嫌，台中高分院依強制性交未遂罪將他判刑1年10月。可上訴三審。

合議庭審酌，陳男利用前往小蘋工作室按摩的機會，強行欲強暴，幸經被害人呼救掙脫，始未得逞，惡性難謂輕微，且陳男犯後飾詞狡辯，不知悔悟，態度欠佳，法官以一審用法均無違誤，量刑妥適，認陳男上訴為無理由，應予駁回。

判決書指出，陳男於2018年12月6日晚間，透過LINE通訊軟體，與自稱「阿棋」男子聯繫按摩事宜後，陳即於同月9 日晚間8 時，經由「阿棋」指引，前往中市北屯區小蘋的租屋處兼工作室。

小蘋欲向陳收取費用時，陳見工作室為出租套房，且屋內僅有他與她2人，為滿足一己私慾，不給付費用，先以右手自她身後勒住小蘋頸部，使她無力反抗，強行撫摸她胸部及身體，且語帶威脅向恫稱「要先收還是先做」，進而將她強拉往床邊，欲強行與她為性交行為。

被害人小蘋不從，假意請求陳男先行前往浴室盥洗，陳卻要求她先行進入浴室盥洗，小蘋前往浴室後，不敢褪去全部衣物，並請求他需褪去身上衣物，待他褪去外褲，並將外褲放置在椅子，小蘋見機不可失，旋即奪門而出，大喊呼救。

陳雖欲將小蘋強拉回屋內，惟鄰居王男、洪男已聽聞而出門查看，陳見事跡敗露，僅身著內褲、上衣，連忙拾起鞋子及外褲，奪門逃跑，陳並因不諳該棟大樓之出入口路線，先被攔下，再趁王等人未注意之際，掙脫逃走，後來經警方循線逮獲。

陳男否認強制性交未遂犯行，合議庭認倘他單純前往按摩，未與被害人有何肢體碰觸，何以在她呼救後，僅身著四角內褲，未及整衣，亦未急於解釋，即驚慌逃跑？但被害人因遭他強行撫摸胸部、身體，及欲強拉回屋內，而受有右前胸擦傷、右前臂、手背、腋下多重擦傷、左膝擦傷的傷害。法官認陳辯稱係單純前往按摩，並無與被害人為性交行為意欲，也未與被害人肢體接觸，顯是事後卸責之詞。