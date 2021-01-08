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涉貪共犯咬出「威廉」 中山警副所長聲押禁見

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

調查局偵辦中山警分局包庇色情酒店案，因在押共犯咬出綽號「威廉」、「小安」等3官警收賄，經比對研判「威廉」是現任大直派出所副所長涂維廉，「小安」是中山二派出所員警陳彥安，昨天搜索約談涂、陳及酒店業者共6人到案，台北地檢署認為全案有共犯未曝光，今晨以串證之虞聲押禁見3警與1酒店業者。

遭聲押的官警包括涂維廉、陳彥安、已停職的中山一派出所員警吳翊銘，業者則是嘉麗寶酒店店長邱信瑋。酒店泊車男子張矩豪20萬元交保，少爺朱永智請回。

中山一派出所員警陳俊安、李功華，2011至2018年間，以按月或三節加碼送禮方式，向轄區嘉麗寶酒店索賄數百萬元，包庇媒介色情交易；檢察官林錦鴻去年發動2波搜索，聲押2員警、7業者獲准，有人想交保，咬出前後任管區也涉賄，擴大辦案射程。

檢調懷疑，邱信瑋恐是酒店前任白手套「阿布拉」游岳羲的後手，負責行賄涂維廉、陳彥安等人，由於有共犯未到案，今晨再聲押3官警，若法院裁准，全案收押將達13人，案情恐持續擴大。

辦案人員追查，嘉麗寶集團旗下共有4間酒店，吳翊銘、陳彥安任職中一所第19警勤區管區期間，收受「FAIR LADY」酒店賄賂，涂維廉任職第9警勤區管區時，包庇另外3家酒店；業者曾小琪與游岳羲結束合作關係後，改由邱信瑋按月支付6萬元賄款，遇3節再加碼3萬元，要求員警包庇不法。

中山一派出所員警李功華涉貪遭收押。圖／資料照
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酒店 收賄

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