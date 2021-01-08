丈母娘幫講話還塞錢仍離婚 竟告女婿吐還「家用借款」

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄一對年輕的熱戀男女6年前未婚懷孕，女方母親使勁替男子講好話，才讓女方父親點頭而成婚，之後這名丈母娘贊助小倆口買婚戒、坐月子等，沒想到生了兩胎仍離婚收場；丈母娘翻臉怒告要無緣女婿返還「家用借款」共10萬，但高雄地院認為是長輩資助晚輩，不是借貸，判駁回，可上訴。

女方母親提告主張，「前女婿」2015年5月到2016年2月間，陸續向她借錢結婚、支應家用開銷，包括買物品、結婚戒指、旅行費用、交通費、油錢、女兒坐月子費用等，共積欠10萬元，但屢屢催討前女婿都不理會，應要還回這筆錢。

女方母親提出「借款」對話證據，「我跟爸爸講有你這個人，好話幫你說不少，他才接受讓你進入我家」、「你買東西，只要LINE我就去幫你拿，我有跟你拿過錢嗎」、「結婚戒指，你沒錢拿，我拿了1萬給你」、「蜜月旅行，知道你們沒錢，魯了爸爸開車一起去，幫你們省了車錢，跟交通的不便。還給了你們1萬元當旅行費用」。

當時男子回訊息「哇哉，我沒忘記唷！」、「以後有錢，絕對會把那些錢還妳的」等語，女方母親再說「你老婆生了，坐月子我出錢出力幫她做月子，事後還包了2萬給你兒子，還被你說月子沒幫她做好」，男子則說被告乃表示「我可沒說過」、「反正有錢就是會還妳10萬，多的當利息」。

男子審理時反駁，前妻婚後沒工作，他的薪水作為家庭開銷，沒向丈母娘借錢，雖然他曾傳訊息稱會還10萬，並不是承諾會還錢。

法官根據對話研判，丈母娘多是長輩對於晚輩的協助，女婿稱有錢會還10萬元，應只是表示日後經濟寬裕會答謝協助，難以此認定是借貸關係，都不是承諾還錢，判丈母娘敗訴。

高雄一對年輕的熱戀男女未婚懷孕，生兩胎後仍離婚，女方母親認為替男子說好話、掏錢贊助，氣得提告要求返還這些「借款」共10萬，但高雄地院判敗訴。示意圖／Ingimage
高雄一對年輕的熱戀男女未婚懷孕，生兩胎後仍離婚，女方母親認為替男子說好話、掏錢贊助，氣得提告要求返還這些「借款」共10萬，但高雄地院判敗訴。示意圖／Ingimage

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