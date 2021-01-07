國民黨要捐黨產被黨產會拒絕 法官：加速落實轉型正義

中投、欣裕台兩公司被黨產會認定為國民黨附隨組織，股權收歸國有。國民黨不服提告，台北高等行政法院2年逾沒審理「收歸國有案」，受命法官今下午開庭。圖／本報資料照。 中投、欣裕台兩公司被黨產會認定為國民黨附隨組織，股權收歸國有。國民黨不服提告，台北高等行政法院2年逾沒審理「收歸國有案」，受命法官郭銘禮今下午開庭，詢問雙方是否可能和解？國民黨強調願意全數捐給國家，是卡在黨產會不答應。

黨產會在2015年間決議中投、欣裕台為國民黨附隨組織，國民黨與中投、欣裕台兩公司不服，針對「被認定為附隨組織」及「30天內收歸國有」兩項行政處分，各聲請「停止執行」和提起「本案訴訟」，相關訴訟持續進行至今。

去年8月28日，釋字793號解釋宣告黨產條例部分條文合憲。「移轉國有案」合議庭成員因職務異動改為陳心弘、魏式瑜、郭銘禮等3位法官。郭今首度開準備程序庭，詢問「國民黨有無可能撤回起訴，以正向積極態度協助轉型正義？」

國民黨委任律師張少騰說，去年9月、10月與黨產會副主委孫斌協商，國民黨願意全數捐出股權。基於保密原則，對外可揭露是契約內容大概是以一半名義為不當黨產，一半為合法取得黨產，但卡在黨產會堅持要以百分之百為不當黨產名義捐給「促轉基金」。

張強調，國民黨同意全數捐給中華民國政府，雙方談論簽訂和解契約，國民黨開出的條件是三件處分共追徵20億元，一併在和解內，有達成共識，只差還沒正式簽約。去年11月，雙方無達成共識，且孫斌取消12月協商會議。

黨產會律師蔡易廷說，本身沒參與協商過程，再具狀陳報。不過，彰顯法治國原則，不是只有捐錢就可以解決，抵觸轉型正義立法意旨。郭銘禮表示，「我實在是無法理解！如果要和解我可以幫忙，很可惜，我不覺得雙方繼續這樣有什麼好處？」

郭說，以前黨產條例一直過不了關，拖了20、30年，是一個令人很遺憾之事，從威權時間至今，應檢視、回顧、維護民主自由狀態。「有要和解嗎？如果不，有必要的爭點就一個一個調查。」國民黨從幾10年前就說要捐，拖延理由很多，我也覺得很奇怪。

張表示，國民黨現在「沒理由」，就是全數捐給中華民國所有，按原處分是「移轉國有」而非捐給「促轉基金」；且這是經黨主席江啟臣召開中常會提案通過，接下來要改選黨主席，程序要重新跑一遍，「沒有一個黨主席敢不經中常會同意就捐出！」

郭說，「我覺得很遺憾，雙方好像都沒有想促進轉型正義。」要不要和解這件事不在審理範圍，「司法是被動的！」他表示，「我的心願是轉型正義加速落實，請雙方律師轉達當事人。」全案改訂4月15日下午2點30分續行審理。