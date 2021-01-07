美國國會大廈遭攻陷 台灣6年多前「太陽花」訴訟還沒了

美國總統川普的支持者6日衝入國會，阻斷參眾兩院認證總統大選程序，警民衝突釀4死，這是1814年美英殖民戰爭後，國會首次遭攻陷。2014年因反服貿協議而起的太陽花學運，曾占領立法院、攻占行政院，衍生多起訴訟；學運領袖魏揚等人攻占行政院被控煽惑他人犯罪，二審處2至4月徒刑，最高法院18日將宣判。

2014年3月18日晚上，反服貿群眾突破封鎖線占領立法院，5天後行政院也一度被攻，是政府遷台以來行政院首度遭大規模侵入。學運持續至4月10日，立院議場共被占585個小時，期間無人因陳抗而喪命。

刑事部分，台北地檢署依妨害公務等罪起訴黃國昌、林飛帆等22人，台北地院以「公民不服從」為由判無罪。檢方上訴，高等法院認定以占領方式阻擋服貿協議草率通過，屬「最後之不得已手段」，2018年3月駁回上訴確定。

高院表示，檢方未起訴占領立院部分，而本件沒公民不服從、抵抗權等理論問題，「民意如流水，既能載舟亦能覆舟」，指立委應誠實反映民意。

攻占行政院案則纏訟至今，魏揚等人一審無罪，高院去年共判17人有罪，其中魏揚等6人從無罪改判有罪。高院指出，行政院有員警駐守、不得侵入，魏揚卻透過臉書、現場演說號召民眾與警相抗，依煽惑他人犯罪罪處4月得易科罰金之刑。案件上訴最高法院，18日宣判。

除了抗爭者遭送辦，民眾不滿行政院驅離濺血，自訴當時的總統馬英九、行政院院長江宜樺、警政署長王卓鈞、台北市警中正一分局長方仰寧殺人未遂。北院審了6年，去年9月判4人無罪，自訴人「對司法澈底絕望」不上訴。