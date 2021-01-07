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未合理說明財產暴增 林益世遭罰120萬元抗罰敗訴確定

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

行政院前秘書長林益世。圖／聯合報系資料照片
行政院前秘書長林益世。圖／聯合報系資料照片

行政院前秘書長林益世因收賄遭判刑，他於2011年為申報基準的財產，較前一年增加總額逾其本人、配偶及未成年子女全年所得總額一倍以上，無法提出合理說明，依違反公職人員財產申報法裁罰120萬元。林提告抗罰，最高行政法院今判敗訴確定。

林益世於擔任立法院第七屆立法委員期間，依公職人員財產申報法規定，應向監察院辦理定期財產申報。其以2011年11月17日為申報基準日所申報財產，較2010年12月30日為申報基準日財產，增加總額逾其本人、配偶及未成年子女100年全年所得總額1倍以上。

經通知限期說明後，林就增加財產1580萬元，無法提出合理說明，監察院認有違反財產申報法第12條第2項規定情事，裁處罰鍰120萬元。林益世不服，提起訴願，遭決定駁回，仍不服，提行政訴訟。

台北高等行政法院認定監院裁罰合法，前年8月21日判林敗訴。林不服上訴，最高行指出，公職人員財產申報法第12條第2項有關前後年度財產比對的規定，須以公職人員前後年度實際持有財產，據以作為比對依據。

合議庭認為，本件裁處權時效，應自申報義務人違反真實合理說明義務之日起算，而非自申報基準日或監察院受理申報日起算。此外，林益世主張其行為依貪汙之財產來源不明罪，與公職人員財產申報法第12條第2項立法目的相同，應依刑事法律處罰之。

合議庭指出，貪汙治罪條例第6條之1與公職人員財產申報法第12條第2項規定，立法目的，行為主體及構成要件等均不同，應非屬一行為，要無行政罰法第26條規定適用。原判決將訴願決定及原處分予以維持，而駁回林益世在原審之訴，並無違誤。

行政院前秘書長林益世因收賄遭判刑，他於2011年為申報基準的財產，較前一年增加總額逾其本人、配偶及未成年子女全年所得總額一倍以上，無法提出合理說明，依違反公職人員財產申報法裁罰120萬元。林提告抗罰，最高行政法院今判敗訴確定。圖／本報資料照
行政院前秘書長林益世因收賄遭判刑，他於2011年為申報基準的財產，較前一年增加總額逾其本人、配偶及未成年子女全年所得總額一倍以上，無法提出合理說明，依違反公職人員財產申報法裁罰120萬元。林提告抗罰，最高行政法院今判敗訴確定。圖／本報資料照

財產申報 林益世 監察院

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