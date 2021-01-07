中華救助總會為附隨組織13億凍結 停止執行有機會逆轉

黨產會認定中華救助總會為國民黨附隨組織，名下13億元資產禁止處分。救總聲請停止執行，一審裁定駁回；案經抗告，最高行政法院認為有理由，今廢棄原裁定，發回台北高等行政法院更為裁定。圖／本報資料照 黨產會認定中華救助總會為國民黨附隨組織，名下13億元資產禁止處分。救總聲請停止執行，一審裁定駁回；案經抗告，最高行政法院認為有理由，但尚待調查釐清法律關係及相關程序，牽涉不當黨產回復制度設計，今廢棄原裁定，發回台北高等行政法院更為裁定。

去年9月22日，黨產會表示，從人事、業務及財務三個層面判定，「中華救助總會」為國民黨附隨組織，即日起13億資產全數凍結。救總回應，被硬貼標籤深感不滿，將訴請法院撤銷處分。救總另聲請停止執行，一審裁定駁回。

救總提抗告，最高行指出，原確認附隨組織處分，固僅生確認效力，不具禁止財產處分效力，然非得遽指救總不致因此認定而發生何等難以回復損害，原審以倘經本案判決救總勝訴，損害即告回復，殊嫌速斷，尚有未當。

救總既主張原處分在經本案判決撤銷以前，仍具有規制效力，將造成救總受到具體損害，難以回復等語，原審自應逐一審究救總所指損害如何發生，是否難以回復及有急迫性？此外，原處分是否如原審認定僅有附隨組織認定處分而已，別無其他行政處分？

合議庭認為，由訴訟權乃受益權角度以論，「訟訴程序」應提供完整、有效救濟機制，法官對於所受理的訴訟事件，遇有事實、聲明不明暸、不完足情事時，應履行闡明義務令兩造為敘明、補充。

以進行充分主張、辯論，藉由司法程序獲致公正有效的裁判結果；於保全程序的「非訟事件」亦然。行政處分書面記載的疑義，關係本件停止執行聲明範圍，也關係救總所得以訴訟救濟程序標的範圍為何，乃原審未為審究，即有疏漏。因此，應發回更裁。