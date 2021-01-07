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中山分局員警集體收賄案 北檢發動第6波搜索約談3員警

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

台北市中山分局官警集體包庇色情酒店案，台北地檢署今指揮調查局北機站、中山分局發動第6波偵辦行動，兵分8路搜索員警陳彥安、涂維廉的辦公室坐位區及約談陳男等6名犯嫌到案，預計深夜移送複訊，全案朝貪汙之違背職務行受賄罪嫌方向偵辦。

2017年間，檢方指揮移民署查獲「立邦酒店」勾結人蛇集團，媒介東南亞、陸籍女子來台賣淫，追查發現包括「曉」酒店負責人巫蕙玲等業者，涉從2004年起請酒商鮑銘璞牽線，行賄中山分局中山一派出所警勤區官警780萬元。

今年10月28日，辦案人員查出前中山一派出所員警陳俊安、李功華，自2013年至2017年按月向轄區888卡拉OK、嘉麗寶酒店業者索賄上百萬元，接受喝花酒招待、包庇業者經營色情。

去年11月19日，檢察官林錦鴻發動第5波行動，約談嘉麗寶酒店股東游岳羲、會計莊靖華到案說明。兩人涉從2011年到2016年向管區員警行賄，請求包庇不被取締媒介色情交易。

辦案人員追查，發現中一所第19警勤區前員警吳翊銘（停職中）及陳彥安（已調其他派出所）、中一所第9警勤區前員警涂維廉（已調其他派出所），涉嫌從2011年3月間至2018年5月間，接受酒店業者按月6萬元且遇3節加3萬元行賄。

業者以賄款換取包庇不被取締消防設施不合格、違法經營有女陪侍酒吧、媒介性交易等不法情事。北檢今發動第6波偵辦行動，兵分8路搜索陳彥安、涂維廉的辦公室坐位區，並約談陳男等3警及酒店業者邱信瑋、張矩豪、朱永智到案說明。

台北市中山分局官警集體包庇色情酒店案，台北地檢署今指揮調查局北機站、中山分局發動第6波偵辦行動，兵分8路搜索員警陳彥安、涂維廉的辦公室坐位區及約談陳男等6名犯嫌到案。圖／本報資料照
台北市中山分局官警集體包庇色情酒店案，台北地檢署今指揮調查局北機站、中山分局發動第6波偵辦行動，兵分8路搜索員警陳彥安、涂維廉的辦公室坐位區及約談陳男等6名犯嫌到案。圖／本報資料照

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