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坑洞害他輪胎破裂摔車身亡 台北市府新工處國賠295萬
何姓男子前年騎單車不慎輾過深度3公分坑洞，導致輪胎破裂摔車，他則撞擊對向轎車重傷身亡；何的父母認為台北市政府工務局新建工程處有管理疏失，共求償逾千萬元，台北地方法院判賠295萬餘元，可上訴。
何的父母主張，何2019年6月22日上午騎自行車，因路面不規則、有高低落差之處，造成自行車後輪胎被勾破洩氣，重心不穩摔車倒地，隨即和對向的轎車擦撞，他因多重性外傷，送醫仍宣告不治。
家屬認為，新工處是主管機關，發現路段有缺失應該立即施通填補，卻疏於管理，導致何不幸身亡，應該負國家賠償責任，要求給付殯葬費、扶養費、精神慰撫金等，共1075萬餘元。
新工處抗辯，該路段在事故發生前，已有其他自行車順利通過，沒有因路面有高低差而有問題，認為該路段沒有到不能騎單車的情形，認為何身亡和路段管理沒有因果關係；另認為何自己未注意車前狀況也有疏失。
法院認為，根據他車的行車記錄器畫面、自行車後輪的照片，認定何騎單車下坡過彎後，車輪碰撞路面邊緣的坑洞，輪胎因此受損，且坑洞深達3公分，認為事故和維護路面缺失有因果關係，新工處應該負賠償責任。
判決指出，何騎車本應注意車前狀況，也應該注意到路面有高地落差，但他未注意車前狀況而駕駛失控也有過失，經鑑定為肇事主因，應負70%過失責任，因此判新工處判賠何父144萬餘元、何母151萬餘元，共計295萬餘元。
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