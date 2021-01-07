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女友無照騎機車肇事 台中男竟叫同行友人頂替被抓包

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

楊姓女子沒有機車駕照，前年12月底與王姓男子等友人共4人分別騎乘2部機車夜遊，清晨4時行經台南市東區勝利路與青年路口時，不慎與韓姓男子所駕小貨車擦撞，楊女及同車女友受傷，王見狀竟教唆同車楊姓騎士出面頂替，遭小貨車司機打臉，進而揪出他教唆犯頂替罪，台南地院處拘役50日，可上訴。

家住台中市的31王姓男子有多次不能安全駕駛的公共危險前科，經法院各判決3月、2月確定，並定執行刑4月徒刑確定，前年5月16日易科罰金執行完畢。他和女友前年12月5日南下台南，分別騎乘2部機車夜遊，不慎發生車禍

檢警調查，楊女騎乘機車搭載林女，沿東區勝利路由北往南行駛，行經勝利路與青年路口，不慎與韓所駕駛自小貨車，沿青年路由西往東方向直行，在該路口左轉行駛時，兩車發生碰撞，致兩女受傷。

然而，楊女向王表示無駕駛執照，王則要求楊在警方調查時，出面頂替楊女自稱為肇事者，並向員警據報到場處理車禍事故時，並以肇事者身份進行酒測。而韓姓司機向員警表明，機車駕駛並非受測者而被抓包。

台南地院審酌，王於車禍事故發生後，僅因楊女無駕駛執照，竟教唆友人頂替，向到場警員自承為肇事機車駕駛人，誤導犯罪偵查，妨害司法的公正性，所為很不應該。幸經小貨車駕駛人向員警表明機車駕駛另有其人而及時查獲。

台南地院審酌，王姓男子於車禍事故發生後，僅因楊女無駕駛執照，竟教唆友人頂替，認他教唆犯頂替罪，處拘役50日，可易科罰金。圖／本報資料照
台南地院審酌，王姓男子於車禍事故發生後，僅因楊女無駕駛執照，竟教唆友人頂替，認他教唆犯頂替罪，處拘役50日，可易科罰金。圖／本報資料照

青年 車禍 事故

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