被姨丈猥褻...少女找表姊訴苦赫然發現不只她受害

新北一名11歲少女因母親工作關係借住姨丈家，又因夜裡不敢獨自入睡而找阿姨、姨丈陪伴，未料連續三晚被姨丈上下其手猥褻，事後向也曾寄住姨丈家的表姊訴苦，竟發現彼此都曾受害，2人決定不再隱忍；新北地院今天宣判，這名姨丈因強制猥褻少女被判4年徒刑，又因強制猥褻和性侵少女表姊另案被判8年6月徒刑。2案均可上訴。

據調查，少女遭猥褻情事發生在2014年7月中旬，當時她曾出聲制止「不要再摸了」並用腳踢對方抵抗，但對方無動於衷，見她隱忍，反而變本加厲，連續3晚犯案。

事後，少女向表姊訴苦，發現表姊不只被猥褻，還多次被逼口交性侵，所以決定不再隱忍，向其他長輩反映此事，家族也為此召開會議，最後決定提告。