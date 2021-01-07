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被姨丈猥褻...少女找表姊訴苦赫然發現不只她受害

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

新北一名11歲少女因母親工作關係借住姨丈家，又因夜裡不敢獨自入睡而找阿姨、姨丈陪伴，未料連續三晚被姨丈上下其手猥褻，事後向也曾寄住姨丈家的表姊訴苦，竟發現彼此都曾受害，2人決定不再隱忍；新北地院今天宣判，這名姨丈因強制猥褻少女被判4年徒刑，又因強制猥褻和性侵少女表姊另案被判8年6月徒刑。2案均可上訴。

據調查，少女遭猥褻情事發生在2014年7月中旬，當時她曾出聲制止「不要再摸了」並用腳踢對方抵抗，但對方無動於衷，見她隱忍，反而變本加厲，連續3晚犯案。

事後，少女向表姊訴苦，發現表姊不只被猥褻，還多次被逼口交性侵，所以決定不再隱忍，向其他長輩反映此事，家族也為此召開會議，最後決定提告。

面對表姊妹花的指控，姨丈反指少女說詞反覆，內容不可信，又稱少女表姊曾主動摸他下體，還拉他的手放進自己內褲，自己最後是跑到廁所自瀆解決，矢口否認猥褻、性侵等情，但因為姐妹花指證歷歷，其他家族成員也跳出來證明他曾為猥褻情事道歉，說法最後未被採信。

新北一名11歲少女借住姨丈家期間遭姨丈3度猥褻，事後向表姊訴苦，發現表姊也有同樣遭遇，決定不再隱忍，提告揭發（示意圖）。本報資料照片
新北一名11歲少女借住姨丈家期間遭姨丈3度猥褻，事後向表姊訴苦，發現表姊也有同樣遭遇，決定不再隱忍，提告揭發（示意圖）。本報資料照片

猥褻 性侵

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