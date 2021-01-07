LINE群組留言「斷臂殘猿」諷身障教授 大學生吃官司

一名身障大學教授用餐時被學生拍到照片並貼在系上群組，遭劉姓學生留言「斷臂殘猿」。示意圖／ingimage

一名有肢障的大學教授用餐時被學生拍到照片並貼在系上群組，遭劉姓學生留言「斷臂殘猿」，事隔2年，教授於臉書社團發現相關截圖而提告，檢方認為劉生涉妨害名譽並提起公訴。

身障教授是於109年6月間在臉書（Facebook）看到一名許姓學生的貼文，於截圖中發現自己用餐時被拍照且被轉貼於社群中，還有學生留言「斷臂殘猿」，於是報警並控告林姓及劉姓學生涉嫌公然侮辱。

起訴書指出，國立大學教授右手肢障領有身心障礙證明，他於民國107年2月14日下午被林生以手機拍攝到在麵攤用餐的照片，並隨即在物理系的LINE群組中張貼照片及留言「猜我他媽遇見了誰」、「力學教授」等語；劉生則於觀看貼文後留言「斷臂殘猿」等語。

起訴書指出，劉生不顧群組為特定多數人均得共同觀覽的群組，仍基於公然侮辱之犯意還留言「斷臂殘猿」，以此方式辱罵、嘲笑及譏諷肢障者，足以貶損當事人的名譽及人格地位和社會評價。

高雄地檢署偵辦，林生指稱是於寒假期間拍攝到教授，照片是事實陳述，並沒有侮辱身障者的意思；「猜我他媽遇見了誰」等語雖然不雅，尚難認係被告用以辱罵告訴人的言詞，再者無其他積極證據足認被告有公然侮辱犯行，所以認定罪證不足。