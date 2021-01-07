快訊

美國國會正式認證！拜登跨越270張選舉人票門檻 確認當選總統

疫情嚴峻！日相菅義偉宣布緊急狀態 為期一個月至2月7日

聽新聞
test
0:00 / 0:00

190公分壯男穿壓力衣洗劫二應召女 辯稱不舉取消交易

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

55歲的張姓男子因缺錢花用，去年7月仗著自己190公分壯碩體型，同時洗劫2名應召女郎，得手8萬元現金和6千元振興勸，犯後還矢口否認，辯稱自己不舉，只是取消交易把錢拿回來，但說法未被採信，今天被新北地院依強盜罪判刑5年10月。

判決指出，張男為了避免暴露身形，做案時特別穿壓力衣遮蓋臉部特徵和雙手指紋。他同時叫了2名應召女，並誆稱自己是燒燙傷患者，待對方2人卸下心防後，再仗著身形優勢，以雙手勒住2人頸部控制行動，再用絲襪綁住2人洗劫。

事發後，張男供稱自己曾經洗劫其他應召女，但這次真的是要性交易，因為擔心被應召女的經紀公司認出會不利，才會穿壓力衣變裝。張男進一步表示，他當時身上本來就帶著8萬元，是他母親借給他做生意的本錢，有用這筆錢付性交易費用，但因為不舉，自己只是從對方那邊把錢拿回來而已。

法院調查，張男身穿壓力衣掩飾面容身形，又無故攜帶絲襪等物，甚至見應召女經紀公司未派人跟隨也不肯脫下壓力衣，顯是預謀犯案。此外，其母雖稱確有借錢他，但沒有證據能證明他有帶這筆錢去現場，最後未採信說法。

法院認為，張男犯後僅坦承部分犯行，且避重就輕，否認預謀犯案，因此量刑5年10月，以資懲戒。

張姓男子仗著壯碩體型，同時洗劫2名應召女郎，犯後矢口否認，辯稱自己不舉，只是取消交易把錢拿回來，但說法未被採信，今天被新北地院依強盜罪判刑5年10月。示意圖／Ingimage
張姓男子仗著壯碩體型，同時洗劫2名應召女郎，犯後矢口否認，辯稱自己不舉，只是取消交易把錢拿回來，但說法未被採信，今天被新北地院依強盜罪判刑5年10月。示意圖／Ingimage

性交易 絲襪 患者

延伸閱讀

張姓貴婦控乾兒子洗劫3000萬 她竟被起底無照執醫

演員當雞頭推少女性交易 法院重判刑4年10月

毒品交易起糾紛 買家持刀洗劫藥頭 涉妨害自由起訴

洗劫賭場、暴力討債遭判重刑 製毒師逃亡7年落網

相關新聞

廉政署今早搜索新竹縣2公所 疑LED路燈工程標案涉弊

新竹地檢署檢察官指揮廉政署官員，今天上午8時許兵分多路，登門搜索新竹縣包括竹東鎮公所、峨眉鄉公所，就連竹東鎮...

LINE群組留言「斷臂殘猿」諷身障教授 大學生吃官司

一名有肢障的大學教授用餐時被學生拍到照片並貼在系上群組，遭劉姓學生留言「斷臂殘猿」，事隔2年，教授於臉書社團發現相關截圖...

女友無照騎機車肇事 台中男竟叫同行友人頂替被抓包

楊姓女子沒有機車駕照，前年12月底與王姓男子等友人共4人分別騎乘2部機車夜遊，清晨4時行經台南市東區勝利路與青年路口時，...

190公分壯男穿壓力衣洗劫二應召女 辯稱不舉取消交易

55歲的張姓男子因缺錢花用，去年7月仗著自己190公分壯碩體型，同時洗劫2名應召女郎，得手8萬元現金和6千元振興勸，犯後...

父殺死「照顧50年」的女兒判2年半 法官建議總統特赦

新北市陳姓男子扶養先天重度腦性麻痺的女兒50年，去年初有意將女兒送醫拔牙，又擔心女兒長年服用鎮靜劑難以麻醉，加上新冠疫情...

酒駕瑪莎拉蒂狂飆到時速110 警開槍他還囂張回嗆三字經

桃園張姓男子駕駛1輛百萬的瑪莎拉蒂引擎聲過大，員警靠近盤查時他又因酒駕心虛，重踩油門狂飆到時速110公里，在楊梅、中壢市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。