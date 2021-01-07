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190公分壯男穿壓力衣洗劫二應召女 辯稱不舉取消交易
55歲的張姓男子因缺錢花用，去年7月仗著自己190公分壯碩體型，同時洗劫2名應召女郎，得手8萬元現金和6千元振興勸，犯後還矢口否認，辯稱自己不舉，只是取消交易把錢拿回來，但說法未被採信，今天被新北地院依強盜罪判刑5年10月。
判決指出，張男為了避免暴露身形，做案時特別穿壓力衣遮蓋臉部特徵和雙手指紋。他同時叫了2名應召女，並誆稱自己是燒燙傷患者，待對方2人卸下心防後，再仗著身形優勢，以雙手勒住2人頸部控制行動，再用絲襪綁住2人洗劫。
事發後，張男供稱自己曾經洗劫其他應召女，但這次真的是要性交易，因為擔心被應召女的經紀公司認出會不利，才會穿壓力衣變裝。張男進一步表示，他當時身上本來就帶著8萬元，是他母親借給他做生意的本錢，有用這筆錢付性交易費用，但因為不舉，自己只是從對方那邊把錢拿回來而已。
法院調查，張男身穿壓力衣掩飾面容身形，又無故攜帶絲襪等物，甚至見應召女經紀公司未派人跟隨也不肯脫下壓力衣，顯是預謀犯案。此外，其母雖稱確有借錢他，但沒有證據能證明他有帶這筆錢去現場，最後未採信說法。
法院認為，張男犯後僅坦承部分犯行，且避重就輕，否認預謀犯案，因此量刑5年10月，以資懲戒。
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