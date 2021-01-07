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廉政署今早搜索新竹縣2公所 疑LED路燈工程標案涉弊

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹地檢署檢察官指揮廉政署官員，今天上午8時許兵分多路，登門搜索新竹縣包括竹東鎮公所、峨眉鄉公所，就連竹東鎮民代表會也同樣被搜索調查；調查人員除了帶走大批資料，連同公所建設課相關職員也被帶走，疑因各鄉鎮在LED路燈汰換標案涉弊，才會引起檢方及廉政署大動作調查。

據了解，地檢署及廉政署會發動搜索主因，疑因2018年由各鄉鎮對外招標的LED路燈設置、汰換工程標案涉及貪污，其中竹東鎮的標案計畫就高達2400萬元，因此遭到知情人士向政風單位檢舉，廉政署因而突襲調查並扣下相關標案資料。

上午8點公所才剛辦公，大批調查人員就入內搜索，更在現場架起攝影機全程錄影，並將一大箱文件帶離，同時遭帶離調查的還有相關公所職員；但就有公所同仁表示，涉弊的案件是2年多前的案子，多名同仁是之後才到公所服務，即便被帶離調查可能也不清楚狀況。

竹東鎮公所政風室下午首先回應，因案件仍在調查當中，目前不便透露詳細情況，但會協助配合調查。

竹東鎮公所今天上午遭到搜索，目前詳細情況仍在調查當中。記者巫鴻瑋／攝影
竹東鎮公所今天上午遭到搜索，目前詳細情況仍在調查當中。記者巫鴻瑋／攝影
竹東鎮公所今天上午遭到搜索，目前詳細情況仍在調查當中。記者巫鴻瑋／攝影
竹東鎮公所今天上午遭到搜索，目前詳細情況仍在調查當中。記者巫鴻瑋／攝影

新竹 貪污

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