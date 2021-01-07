父殺死「照顧50年」的女兒判2年半 法官建議總統特赦

新北市陳姓男子扶養先天重度腦性麻痺的女兒50年，去年初有意將女兒送醫拔牙，又擔心女兒長年服用鎮靜劑難以麻醉，加上新冠疫情無法送醫，將女兒以棉被悶死後自盡，獲救活後，被依家暴殺人罪起訴，台北地院考量犯罪情節，今天輕判陳有期徒刑2年6月。可上訴。

合議庭指出，78歲的陳姓男子是一個充滿愛心的父親，為了女兒的最佳利益，近50年來照顧女兒從不假手他人，如果沒有新冠肺炎疫情影響對女兒送醫的判斷，他應會繼續無私照顧女兒，決定從輕量刑。

合議庭還認為，陳姓男子如此疼愛女兒、又親手終結女兒的生命，未來人生歲月裡，將始終受到良心監牢的禁錮，國家是否有再對他執行刑期的必要，有再審酌的餘地，建議檢察官執行時注意陳是否不適宜發監，再建議總統考慮對陳發布特赦令。

判決書指出，陳的小女兒長期臥床，身體早已扭曲變形。去年2月，小女兒牙痛，陳想送小女兒去醫院拔牙，但大女兒提出質疑，陳擔心小女兒難以麻醉，且新冠肺炎疫情嚴重，無法送醫；去年2月29日晚間，陳再次聽聞小女兒呻吟聲，認為給她再多止痛藥，還是無法緩解小女兒的痛苦，於是用棉被把小女兒活活悶死。

陳殺死小女兒後，產生厭世感，隨即服藥陷入昏睡狀態，陳妻第2天上午發現，撥打119報案，救護人員到場時，發現陳的小女兒已經死亡、陳也昏迷，將陳送醫，陳數日後清醒，向警方自首殺死小女兒，被依家暴殺人罪嫌起訴。

法院審理認為，陳與女兒的感情良好，但始終未能獲得社會資源挹注，未能享有社會福利制度，於長期照護的過程中，出現憂鬱、焦慮、失眠等狀況；案發時，陳萌生以結束女兒生命的方式為她解脫的想法，才會釀成這場人倫悲劇。

法官認為，殺死親人的結果，不是陳本人、陳家人所欲見，陳犯罪所承受的壓力及痛苦，更非外人所能想像；法官指出，陳犯後還是可以被陳家人接納，可見，他的殺人動機與一般情狀有別，足以引起一般人同情，逕依刑法規定減輕其刑。