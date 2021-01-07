酒駕瑪莎拉蒂狂飆到時速110 警開槍他還囂張回嗆三字經

桃園張姓男子駕駛1輛百萬的瑪莎拉蒂引擎聲過大，員警靠近盤查時他又因酒駕心虛，重踩油門狂飆到時速110公里，在楊梅、中壢市區亂竄，最後經警方鳴槍才下車，還囂張大罵三字經；法院審酌，張酒駕又造成公眾危險還辱罵員警，依妨害公眾往來等3罪，判他2月、拘役60日，可上訴。

檢方起訴指出，張男（46歲）2018年8月29日晚上6點多開瑪莎拉蒂行經楊梅民族路，因引擎聲過大引起巡邏員警注意，上前盤查確認有無違規改裝時，張不配合還重踩油門，在速限50公里馬路狂飆到近110公里，沿途亂竄、蛇行，數度差點撞上一旁車輛。

警方一路追到張位於中壢松勤路的公司，要求張男下車、出示證件，但張仍不理會開進地下室，警方遂開槍示警，張這才終於下車，但卻朝楊姓、張姓警員辱罵三字經，並被測得呼氣值每公升0.44毫克，詢後依公共危險等罪嫌送辦。

檢方考量，當時員警已追捕公共危險現行犯，以無票搜索方式入地下室逮捕張，是後也沒在3日內陳報地檢署、法院，但考量警方是為了追捕飛車逃逸的張才逕行搜索，且未陳報程序情節非重大，不予排除其證據力，偵結仍依法將張起訴。

法院審酌，當男酒駕達0.44，又在員警攔查時駕車逃離，高速行駛道路，造成公眾往來安全危害，甚至還辱罵員警，所為不足取，依公共危險、妨害公眾往來，及侮辱公務員等3罪，各判他有期徒刑2月、拘役50日，拘役30日，後2罪合併應執行拘役60日，均得易科罰金。