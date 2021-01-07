台南少年郎為友人出頭 持西瓜刀斷人手腳筋被判4年4月

台南市17歲楊姓少年去年4月13日得知友人與葉姓男子有衝突，為幫友人出氣，夥同18歲紀姓男子騎乘機車到中西區東菜市旁停車場，持西瓜刀砍斷葉的手腳筋，葉經緊急送醫倖免於難，楊、紀得知已遭警方鎖定後主動投案，台南地院認紀共同犯殺人未遂罪，處4年4月徒刑，另楊則由少年法庭審理。

檢警調查，紀是營建工地現場施工人員，與楊姓少年是朋友關係。楊聽翁姓友人4月上旬與葉發生衝突，為替友人出氣，找了紀前來助陣。4月13日12時，由紀騎機車搭載楊，到中西區東菜市旁停車場旁埋伏等候。

直至下午3時51分，見葉走向所有轎車準備上車時，紀先以防狼噴霧劑朝其頭部噴灑，使他無法反抗，紀、楊分持2把西瓜刀，由後方猛朝葉身體、四肢揮砍，葉忍痛朝停車場外逃命，兩人見狀仍持刀緊追在後，葉跌落在附近草叢，仍遭持刀揮砍。

因此，葉身體、四肢多處刀傷，右手2、3、4、5手指伸指肌腱斷裂、右手腕神經、肌腱斷裂、左側前臂、左大腿、二頭肌等切割傷合併多條肌腱斷裂、左手中指肌腱段裂及指骨骨折等，甚有出血性休克。兩人得手後騎乘機車逃逸，葉經緊急送醫救治，才倖免於死。

紀、楊兩人騎乘機車遭警方鎖定，3天後向台南市警二分局自首，坦承犯行，並經警當場扣得西瓜刀2把及球 鞋，兩人被依殺人未遂罪嫌移送法辦。