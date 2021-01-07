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2特教師遭控強迫特教生戴尿布吃朝天椒 嘉義地院判無罪

聯合報 / 記者魯永明／嘉義市即時報導

國立嘉義特殊教育學校2名林姓女教師，2018年遭指控強迫1名輕度智障礙女學生吃朝天椒，將尿布戴頭上，罰寫功課不給午餐吃等7項，涉及強制罪，遭檢察官起訴，嘉義地院審理結果，證據不足以證明2名教師有強制罪，又吃朝天椒、戴尿布分別涉及傷害、侮辱罪，未提告訴，嘉義地院今天判決2名教師無罪。

判決書說，輕智女學生2018年2月21日從他校轉入嘉特，入學到同年的4月25日，遭2名林姓導師以其說謊、不寫家課、拿別人東西藏匿、干擾秩序等行為為藉口，強迫她在感官教學課吃朝天椒、整天戴尿布在頭上、將魏父準備的早餐倒入廚餘桶、中午寫功課不給午餐吃。

還強行拿走女學生皮卡丘玩偶，並剪成筆袋送同學，將跑步機速度調快，讓女學生站在跑步機上跑步等事件，檢察官調查後依強制罪，將2名老師提起公訴。

法官審理，2名老師都否認犯行，供稱讓女學生吃辣椒，是體驗感官教學的設計，未強迫她吃；戴尿布是因女學生拿同學東西，為讓判別對錯讓她戴尿布體驗，未強迫；倒早餐是因早餐聞起來怪怪；寫作業是為教她學習態度，沒有不讓她吃東西等。

法官調閱學校輔導紀錄、訪談國教署、證人及女學生父親說詞，沒有證據記載教師以強暴、脅迫手段，讓女學生行使無義務之事，或妨害其行使權利，也沒有證據證明老師強迫犯意及犯行。

法官認為，教學事先未與女學生父親溝通、說明，父親看到女兒解便有辣椒，向學校申訴，與家長教學溝通嚴重不良，但不能抹煞教師的付出努力，希望2名教師與家長加強溝通聯繫，有良好互動，對學生管教、處罰策略多省思及審慎執行。

國立嘉義特殊教育學校2名女特教師，遭控強迫特教生戴尿布吃朝天椒，嘉義地院今天宣判無罪。記者魯永明／攝影
國立嘉義特殊教育學校2名女特教師，遭控強迫特教生戴尿布吃朝天椒，嘉義地院今天宣判無罪。記者魯永明／攝影

早餐 嘉義 特教

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