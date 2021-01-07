恐怖外送員！送餐朝妙齡少女襲胸 堵門硬闖伸手摸下體

桃園1名林姓外送員去年到府送餐，見1名17歲少女來開門，竟起色心搭訕並趁找零時硬拉她，再出手襲胸猥褻，對方嚇到要關門，林還用身體去強堵門縫，二度鹹豬手偷摸她胸部、下體得逞；法院痛斥，林藉外送機會朝未成年女子下手，戕害她身心，依強制猥褻罪判林8月，可上訴。

檢方起訴指出，林男是外送平台送餐人員，去年2月23日中午12點多，接獲訂單送餐到桃園龜山一處民宅，當時1名17歲少女開門，林見只有對方1人在家，認為有機可乘就藉故攀談，還問了她的年紀。

林明知她未成年，卻起色心意圖猥褻，趁著找零錢的時候，一把將少女拉近觸碰腰部，再伸手襲胸，對方嚇到往後退立即關上門，未料林又上前用身體卡住門縫，不顧女子抗拒二度伸手進去，朝少女胸部、下體偷襲得逞，少女遇害餘悸猶存，隨即打電話報警提告。

審理時，林男坦承不諱，有少女指證、訂餐明細，以及相關調查佐證；法院認為，林前後摸少女胸部、下體，是基於同一犯意，在密切時間、共同地點實施，應論為接續犯一罪。

法院審酌，林男利用外送服務機會，僅為滿足自己性慾，竟漠視他人身體自主、感受，恣意對性智識未成年的少女下手，嚴重戕害對方身心，考量他犯後坦承、尚有悔意，其作案過程雖用暴力威嚇，但手段尚非凶殘。