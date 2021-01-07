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紅漆潑前總統遺照 鄭惠中出庭：就是討厭李登輝！

聯合報 / 記者王聖藜／即時報導

資深女藝人鄭惠中今年8月14日在台北賓館前總統李登輝追思會場丟擲紅漆汽球，檢警查辦，依毀損、妨害祭禮罪起訴；鄭女今天到台北地院出庭，承認妨害祭禮，否認毀損。她說，李登輝對國家不忠，扶植民進黨讓台灣可能面臨戰爭，「就是討厭李登輝」。

鄭惠中今天在審查庭未對檢察官起訴罪名全部認罪，並聲請證據調查，她主張在警察未處理前，早端坐原地屬於自首，而破壞的李登輝遺照可回復原狀，也不涉毀損，法官庭末諭知候核辦，案移一般法庭重新分案審理。

鄭惠中今天告訴法官，她以汽球裝水性紅漆、而非油漆丟李登輝的遺照，照片經過清水沖洗即可復原，否認達到毀損罪的犯罪構成要件。

鄭惠中的律師陳麗玲說，鄭女犯罪動機起於政治主張，主觀認為李登輝誤黨叛國，「把中華民國弄成這個樣子」，至於遺照潑漆部分，遺照未達失去效能程度，經由實驗亦可證明可透過清水輕易洗淨，包括被波及的木質十字架、窗簾、地毯也可復原，鄭女不該當毀損罪。

陳麗玲幫鄭惠中主張自首。她說，警察職務報告稱鄭女在現場與人發生爭執，事實上，鄭女潑漆後在原地等警察來，坦認犯行，告訴警察是她一個人做的；警察密錄器只攝得鄭女一人，鄭女符合自首要件，請法官考量鄭女是殘障人士、因政治理念犯案，從輕量刑。

鄭惠中庭畢後說，李登輝是國民黨的總統，卻大力扶植民進黨，如今讓民進黨執政，弄到台灣有要戰爭的感覺，李登輝是不忠不義、忘恩負義的人，她做了就會面對，不過，員警誣指她與人發生爭吵後才犯罪，「不是事實的我不會承認」。

資深藝人鄭惠中今天出庭。記者王聖藜／攝影
資深藝人鄭惠中今天出庭。記者王聖藜／攝影

李登輝 鄭惠中 警察

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