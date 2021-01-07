申請調解地址寫不清楚 對課員飆6字國罵妨害公務罪起訴

林姓男子去年6月到基隆市仁愛區公所調解委員會申請調解，因申請書通訊地址寫不清楚，區公所一名課員請他寫清楚，林男心生不滿，以6字國罵當場辱罵依法執行職務之公務員，基隆地檢署偵結，今天依妨害公務起訴，聲請簡易判決處刑。

起訴書指出，林男去年6月到基隆市仁愛區公所調解委員會申請調解，因申請書通訊地址寫不清楚，區公所一名課員請他寫清楚，林男心生不滿，以6字國罵等語，當場辱罵依法執行職務之公務員6、7字。

公然侮辱部分為告訴乃論，原告撤回告訴，不起訴處分；但妨害公務部分，非告訴乃論，依刑事訴訟法聲請簡易判決處刑。