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申請調解地址寫不清楚 對課員飆6字國罵妨害公務罪起訴

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

林姓男子去年6月到基隆市仁愛區公所調解委員會申請調解，因申請書通訊地址寫不清楚，區公所一名課員請他寫清楚，林男心生不滿，以6字國罵當場辱罵依法執行職務之公務員，基隆地檢署偵結，今天依妨害公務起訴，聲請簡易判決處刑。

起訴書指出，林男去年6月到基隆市仁愛區公所調解委員會申請調解，因申請書通訊地址寫不清楚，區公所一名課員請他寫清楚，林男心生不滿，以6字國罵等語，當場辱罵依法執行職務之公務員6、7字。

公然侮辱部分為告訴乃論，原告撤回告訴，不起訴處分；但妨害公務部分，非告訴乃論，依刑事訴訟法聲請簡易判決處刑。

檢方表示，依刑法，「對於公務員依法執行職務時，施強暴脅迫者，處3年以下有期徒刑、拘役或300元以下罰金」、「於公務員依法執行職務時，當場侮辱，或對於其依法執行之職務公然侮辱者，處6月以下有期徒刑、拘役或100元以下罰金」。

申請調解地址寫不清楚，對課員飆6字國罵妨害公務罪起訴。記者游明煌／攝影
申請調解地址寫不清楚，對課員飆6字國罵妨害公務罪起訴。記者游明煌／攝影

公務員 基隆 公然侮辱

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