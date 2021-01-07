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老闆花錢請人教打羽球 教練卻成「小王」和妻外遇嘿咻
某公司老闆花錢請羽球教練指導全家人打羽球，未料卻成為「小王」，和妻子在旅店發生性行為，他氣得提告求償200萬元，台北地方法院判羽球教練應賠償35萬元，可上訴。
公司老闆主張，他和妻子結婚多年，也有2名小孩，而他2016年開始以每小時1000元價碼聘請羽球教練教導全家人打羽球；未料教練2019年和妻子在旅店嘿咻，侵害他的配偶權。
老闆認為，他身為年營收3000萬元的公司負責人，請教練指導全家羽球，小孩也都和教練很熟，他為了維繫婚姻且不願傷害小孩，也需要面對小孩詢問為何不再請教練指導羽球，精神蒙受極大壓力，另教練事後態度高傲，未見悔意也從未道歉，要求賠償200萬元。
羽球教練抗辯，他和人妻只發生過一次性行為，其餘時間往來均合乎社會禮儀，且他是接案教練，收入不固定，認為對方請求金額過高。
刑事部分，台北地院簡易庭依相姦罪判教練2月徒刑，案經上訴，因大法官宣告通姦罪失效，而改判免訴。
法院認為，教練承認和人妻發生性行為，且依據老闆質問教練的內容，得知是起初是教練主動，被問及「多久做一次」，教練回答「這也不一定」，可知雙方發生性關係次數絕非只有一次，另教練至今未道歉、賠償分文，因此判賠35萬元。
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