陸軍少校嗆中校「我要退伍」 還當眾越權下令解散會議

桃園某陸軍通訊單位李姓少校輔導長，不滿上級鍾姓中校導統御方式，在會議中當眾嗆「我是要退伍的人，最好不要弄到我！」「沒被凶過？」，鍾提告軍法恐嚇、公然侮辱；檢方查，李言詞並無實質對生命、身體惡害通知，應是情緒發言，侮辱部分經鍾撤告，偵結予以李不起訴處分。

憲兵隊調查，鍾姓中校去年1月3日下午1點多，召集相關幹部下屬等13人開會，李姓少校因對鍾的領導統御方式有歧見，直接在會議中對鍾辱罵「幹嘛不講話？沒被凶過？」還恫嚇「我是要退伍的人，你還要繼續幹，最好不要弄到我！」等語。

李不罷休，又繼續指稱鍾圖利廠商，持續辱罵「他X的」5、6次，並重擊辦公桌、朝鍾丟筆記本，並逾越職權下令解散會議，鍾並控告李軍法對上官施以恐嚇、公然侮辱上官等罪嫌；公然侮辱部分，事後經鍾撤回告訴。

恐嚇部分，檢方訊時，李堅決否認犯行，辯稱是會議中和鍾意見不同，不滿鍾的領導統御，才會說出「他X的」，但並不是針對鍾，重擊桌面是希望對方不要咄咄逼人，自己情緒氣憤才把筆記本丟在地上，沒有朝鍾丟。

檢方查，對於李在會議中辱罵部分，其他在場軍官指證歷歷，但李以「幹嘛不講話？沒被凶過？」「我是要退伍的人，你還要繼續幹，最好不要弄到我！」等語，該內容並無實質對鍾生命、身體有威脅，難認又惡害告知。