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陸軍少校嗆中校「我要退伍」 還當眾越權下令解散會議

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園某陸軍通訊單位李姓少校輔導長，不滿上級鍾姓中校導統御方式，在會議中當眾嗆「我是要退伍的人，最好不要弄到我！」「沒被凶過？」，鍾提告軍法恐嚇公然侮辱；檢方查，李言詞並無實質對生命、身體惡害通知，應是情緒發言，侮辱部分經鍾撤告，偵結予以李不起訴處分。

憲兵隊調查，鍾姓中校去年1月3日下午1點多，召集相關幹部下屬等13人開會，李姓少校因對鍾的領導統御方式有歧見，直接在會議中對鍾辱罵「幹嘛不講話？沒被凶過？」還恫嚇「我是要退伍的人，你還要繼續幹，最好不要弄到我！」等語。

李不罷休，又繼續指稱鍾圖利廠商，持續辱罵「他X的」5、6次，並重擊辦公桌、朝鍾丟筆記本，並逾越職權下令解散會議，鍾並控告李軍法對上官施以恐嚇、公然侮辱上官等罪嫌；公然侮辱部分，事後經鍾撤回告訴。

恐嚇部分，檢方訊時，李堅決否認犯行，辯稱是會議中和鍾意見不同，不滿鍾的領導統御，才會說出「他X的」，但並不是針對鍾，重擊桌面是希望對方不要咄咄逼人，自己情緒氣憤才把筆記本丟在地上，沒有朝鍾丟。

檢方查，對於李在會議中辱罵部分，其他在場軍官指證歷歷，但李以「幹嘛不講話？沒被凶過？」「我是要退伍的人，你還要繼續幹，最好不要弄到我！」等語，該內容並無實質對鍾生命、身體有威脅，難認又惡害告知。

另外，李雖質疑鍾圖利廠商，但李基於自身是輔導長職責，本就有提醒主官風紀操守，其行為應是要鍾注意自身行為妥適性，並非加以要脅，加上他雖越權下令解散會議，但現場並沒有人離開，可見應只是情緒宣洩，沒有脅迫，更無從認定有強暴程度，予以不起訴處分。

李姓少校嗆鍾姓中校「我是要退伍的人，最好不要弄到我！」檢方認為，言詞並無實質對生命、身體惡害通知，偵結不起訴。記者曾健祐／攝影
李姓少校嗆鍾姓中校「我是要退伍的人，最好不要弄到我！」檢方認為，言詞並無實質對生命、身體惡害通知，偵結不起訴。記者曾健祐／攝影

公然侮辱 恐嚇

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