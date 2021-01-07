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醫美貴婦出庭首曝光 嗲聲撇「包養」警方陪步入地檢

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

張姓貴婦（左二）快速步入高雄地檢署。記者林伯驊／攝影
張姓貴婦（左二）快速步入高雄地檢署。記者林伯驊／攝影
高雄48歲醫美業張姓貴婦的豪宅遭竊案，檢警已拘捕「乾兒子」施姓男子並聲押禁見獲准，也逮「乾弟」張姓男子命令交保10萬元；今天張姓貴婦首度被高雄地檢署傳喚出庭，她提早半小時抵達，獨自低調坐門口，見到記者嬌嗲說「不要受訪」，不久警方就前來陪她走入雄檢。

張姓貴婦今天身著黑色寬版上衣、灰長褲、短靴，還背Roger Vivier名牌側包，約近11點就帶著口罩坐在雄檢大門口，記者認出是她上前詢問，她隨即說「我不要受訪，記者都亂寫」，並指媒體都寫她包養施姓男子，導致很多人向她「求包養」，無奈表示不要再說包養，更拿手機秀出施姓男子的舊照，撇清「他長這樣，我怎麼可能包養他」。

張姓貴婦透露跟警方約在地檢署門口，撥打電話說「趕快來啦，被記者包圍了」，不到幾分鐘1名員警趕抵，陪同她一起走進雄檢，張婦迅速進入法警室，要接受檢察官問訊來作證案情。

據了解，涉搬空豪宅的施姓男子去年6月起住進張姓貴婦豪宅，施還自曝在中國大陸當「鴨王（指男公關）」，張婦每月給零用錢30萬至50萬元，讓張婦氣得自拍影片反駁，指若有給零用錢應是「冥紙」，諷施長相像「虱目魚頭」。

張姓貴婦（左起）今天首度到高雄地檢署出庭，由員警陪同走進去。記者林伯驊／攝影
張姓貴婦（左起）今天首度到高雄地檢署出庭，由員警陪同走進去。記者林伯驊／攝影
張姓貴婦（左）怒駁斥沒有包養「乾兒子」施姓男子。記者林伯驊／攝影
張姓貴婦（左）怒駁斥沒有包養「乾兒子」施姓男子。記者林伯驊／攝影

貴婦 包養

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