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農會選舉下周登場 檢舉賄選有獎金嘉檢查賄超前部署
全國各縣市農會選舉11日起，受理會員代表及小組長登記，2月21日選舉，嘉義縣部分鄉鎮市農會總幹事競爭激烈，被列為一級戰區，法務部比照公職人員選舉查賄，祭出2百萬元高額檢舉獎金，嘉義地檢署超前部署，成立查察賄選小組，派駐分區專責檢察官指揮警調政風人員查賄。
嘉檢主任檢察官蔡英俊指出，法務部統一規定農漁會選舉查察賄選辦法，以及檢舉獎金，依選舉類別獎金額數不同，農漁會代表和小組長檢舉獎金50萬元，理事長和總幹事的親友或主要幹部檢舉獎金百萬元，直接檢舉理監事或總幹事本人買票者2百萬元。
過去檢舉獎金要判刑確定後才領取，農漁會選舉只要賄選案起訴，檢舉人即可領取4分之1獎金，如賄選理監事或總幹事被起訴，檢舉人就可領50萬元，起訴後1審判有罪，可再領4分之1即50萬元，判刑確定則再領百萬元餘額。
為確保檢舉保密，保護檢舉人，除選舉專線電話，推出QR-Code，只要手機LINE一掃即可連結檢舉系統，在完全保密下完成檢舉，連檢察官都看不到任何資料，檢舉賄選專線0800-024-099轉4，或直接向嘉義地檢署檢舉。
嘉縣17鄉鎮市農會總幹事共22人登記，以梅山鄉農會選情激烈，現任農會總幹事黃世裕4連霸，遭鄉公所農業課長林國棟、市場管理員劉瑞欽挑戰，選舉是本屆鄉長選戰延續；朴子市總幹事田志強面臨洪瓊英與呂文皓挑戰；大林鎮簡維彥拚4連任，遭鎮民代表江明赫挑戰。
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