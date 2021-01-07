快訊

2021年事業運最旺的3個星座！ 火象星座就佔兩個

認低估明倫社宅營運成本 柯文哲道歉：我錯了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

農會選舉下周登場 檢舉賄選有獎金嘉檢查賄超前部署

聯合報 / 記者魯永明／嘉義市即時報導

全國各縣市農會選舉11日起，受理會員代表及小組長登記，2月21日選舉，嘉義縣部分鄉鎮市農會總幹事競爭激烈，被列為一級戰區，法務部比照公職人員選舉查賄，祭出2百萬元高額檢舉獎金，嘉義地檢署超前部署，成立查察賄選小組，派駐分區專責檢察官指揮警調政風人員查賄。

嘉檢主任檢察官蔡英俊指出，法務部統一規定農漁會選舉查察賄選辦法，以及檢舉獎金，依選舉類別獎金額數不同，農漁會代表和小組長檢舉獎金50萬元，理事長和總幹事的親友或主要幹部檢舉獎金百萬元，直接檢舉理監事或總幹事本人買票者2百萬元。

過去檢舉獎金要判刑確定後才領取，農漁會選舉只要賄選案起訴，檢舉人即可領取4分之1獎金，如賄選理監事或總幹事被起訴，檢舉人就可領50萬元，起訴後1審判有罪，可再領4分之1即50萬元，判刑確定則再領百萬元餘額。

為確保檢舉保密，保護檢舉人，除選舉專線電話，推出QR-Code，只要手機LINE一掃即可連結檢舉系統，在完全保密下完成檢舉，連檢察官都看不到任何資料，檢舉賄選專線0800-024-099轉4，或直接向嘉義地檢署檢舉。

嘉縣17鄉鎮市農會總幹事共22人登記，以梅山鄉農會選情激烈，現任農會總幹事黃世裕4連霸，遭鄉公所農業課長林國棟、市場管理員劉瑞欽挑戰，選舉是本屆鄉長選戰延續；朴子市總幹事田志強面臨洪瓊英與呂文皓挑戰；大林鎮簡維彥拚4連任，遭鎮民代表江明赫挑戰。

農會選舉下周登場，檢舉賄選有高額獎金，嘉義地檢署超前部署，圖為嘉義地檢署。記者魯永明／攝影
農會選舉下周登場，檢舉賄選有高額獎金，嘉義地檢署超前部署，圖為嘉義地檢署。記者魯永明／攝影

賄選 嘉義

延伸閱讀

高思博：地方嚴管萊豬依法有據 釋憲前中央不應干預

基層農漁會選舉基檢農會宣導 檢察長：招待的就有疑慮

春節逛年貨大節 台中市長盧秀燕：防疫考量禁試吃

切記防疫最優先 侯友宜點名宮廟、觀光景點

相關新聞

醫美貴婦出庭首曝光 嗲聲撇「包養」警方陪步入地檢

高雄48歲醫美業張姓貴婦的豪宅遭竊案，檢警已拘捕「乾兒子」施姓男子並聲押禁見獲准，也逮「乾弟」張姓男子命令交保10萬元；...

北市警邀毒犯種102株大麻二審重判 丟飯碗改當外送員養家

台北市警中正二分局前偵查佐林昱伯與男子周漢祥、林煒智合夥種102株大麻，還利用警政知識聯網替周查民眾個資抵扣1萬3千元欠...

「珠寶大亨」呂樑鑑罰鍰1500萬不繳 台北分署2年追到

養珠聞人呂樑鑑滯納綜合所得稅被裁處罰鍰1500萬元未繳，財政部台北國稅局將他移送法務部行政執行署台北分署強制執行，分署承...

陸軍少校嗆中校「我要退伍」 還當眾越權下令解散會議

桃園某陸軍通訊單位李姓少校輔導長，不滿上級鍾姓中校導統御方式，在會議中當眾嗆「我是要退伍的人，最好不要弄到我！」「沒被凶...

國門防疫嚴管還放風聲「有日本小姐」 基隆私娼寮被抄

基隆市龍安街一家私娼寮對外宣稱有「日本的」，遭警方鎖定，申請搜索票後，安排年輕警員喬裝嫖客前往查緝。郭姓女子出面拉客，警...

72歲命理師搭訕17歲高中女生 要求少女當他女友並同居

72歲柯姓命理師去年8月間，在中市忠勇路搭訕17歲的高三女學生，進而要求對方當他的女友，並與他同居，經女學生拒絕要離開，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。