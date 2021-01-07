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解凍張榮發基金會1億元債權付中山獎學金 全案本月宣判

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

黨產會認定國民黨永豐銀帳戶內財產為不當黨產而凍結，國民黨向黨產會申請許可，要以張榮發基金會尚未支付給國民黨的1億元，及中投股權支付中山獎學金1690萬元遭拒，提告救濟。台北高等行政法院今言詞辯論終結，訂本月28日上午10點30分宣判。

黨產會否准申請後，國民黨提出申復，申復理由列舉中山獎學金不僅造福國民黨員，還包括民進黨前黨主席許信良等人士，顯見獎學金的設立是為增進公益，但黨產委員決議駁回。

許信良在1967年獲得國民黨中山獎學金，赴英國愛丁堡大學深造。不過，1977年時任台灣省議員的許信良因參選桃園縣長，在無法取得國民黨提名情況下自行參選，遭國民黨開除黨籍。

黨產會指出，國民黨指中山獎學金是為增進公共利益，但委員會會議依國民黨檢附資料，認為中山獎學金受獎者應支持國民黨政策與理念，這項獎學金是國民黨為儲備人材之用，難認合於增進公共利益，因此決議駁回。

國民黨委任律師張少騰主張，國民黨對於受獎人有支付獎學金義務，在黨產條例施行前雙方已簽訂留學契約書，受獎人的留學計畫因故取消對生涯有很大影響，所以需要以張榮發基金會債權作為金援。

張少騰表示，黨產會認為獎學金沒有公益目的，理由是契約要求得主必須為國民黨服務、支持政策。這點很令人費解，因為政策是浮動的，會隨著民意調整，國民黨有可能會變成執政黨。

留學契約是要求得主必須「返國」服務，為我國服務才是重點。受獎人以後要改變其政治立場與獎學金無關，可自由做任何政治服務，具有公益性，請求審判長判命黨產會准許申請。

黨產會委任律師李荃和反駁，依中山獎學金契約書第11條規定，受獎人應履行黨的義務、支持黨的活動並積極參與，受獎人明顯不是為公益而是為黨服務。此外，如果留學期滿主動退黨、遭開除黨籍應償還獎學金，基於轉型正義，不符合公益性。

國民黨向黨產會申請許可，要以張榮發基金會尚未支付給國民黨的1億元，及中投股權支付中山獎學金1690萬元遭拒，提告救濟。台北高等行政法院今言詞辯論終結。圖／本報資料照。
國民黨向黨產會申請許可，要以張榮發基金會尚未支付給國民黨的1億元，及中投股權支付中山獎學金1690萬元遭拒，提告救濟。台北高等行政法院今言詞辯論終結。圖／本報資料照。

黨產會 國民黨 許信良 張榮發

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