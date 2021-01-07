北市警邀毒犯種102株大麻二審重判 丟飯碗改當外送員養家

台北市警中正二分局前偵查佐林昱伯與男子周漢祥、林煒智合夥種102株大麻，還利用警政知識聯網替周查民眾個資抵扣1萬3千元欠款，台北地院依製造、販賣第二級毒品與收受不正利益罪判林7年徒刑，洩密部分處4月得易科罰金之刑。高等法院今撤銷林的洩密罪，以更重的「公務員假借職務上機會非法利用個人資料罪」判他5月刑，其餘上訴駁回。

林昱伯（28歲）原為警備隊、南海路派出所警員，長官眼中他反應靈敏、工作認真；他2018年12月7日才到分局偵查隊報到，5天後就因涉毒遭羈押禁見。台北市政府前年3月將林免職，他改當食品外送員扶養老婆、小孩。但林本案交保後，竟又賣起大麻，去年11月遭台中地院判刑4年2月。

林2017年逮捕違反毒品危害防制條例而遭通緝的周漢祥歸案，雙方因而結識，他為尋求毒品案案源，透過「Reddit」網站加入討論種植大麻的群組，結識會種大麻的林煒智。2018年8月，林向周漢祥、林煒智提議栽種大麻，討論後決定租下竹北的民宅種植。

林昱伯不僅不定期「巡田」，還在同年11、12月以8500元、1萬4300元的價格賣曾姓男子大麻。合夥期間，周也請林昱伯查詢民眾個資，幫他朋友討債，林還因欠周錢，靠著查資料一舉扣掉1萬3千元欠款。

台北地院審理時，周雖承認有提供30萬資金，但否認「共同製造大麻」，強調沒參與討論購買種子、種大麻，也沒有要分潤。林煒則稱種植的大麻採收後，預計交給林昱伯或周漢祥銷售。

北院批林昱伯販毒助長毒品氾濫，危害社會不淺，也認為他當警察的收入穩定，沒有貧病飢寒、誤蹈法網或可憐憫之處。一審時，周漢祥被依製造第二級毒品罪判刑4年4月，犯交付不正利益部分處6月徒刑；林煒智也因製毒被判刑2年。另名一起種大麻、剛滿18歲的男子林睿耆，因只參與2星期，判1年10月但緩刑5年。

高院審理認為林昱伯還犯個人資料保護法非法利用他人資料罪，原審卻未認定，而此部分與洩漏國防以外秘密罪間，應以較重的公務員假借職務上機會非法利用個人資料罪處斷。