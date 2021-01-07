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「珠寶大亨」呂樑鑑罰鍰1500萬不繳　台北分署2年追到

聯合報 / 記者王聖藜／即時報導

養珠聞人呂樑鑑滯納綜合所得稅被裁處罰鍰1500萬元未繳，財政部台北國稅局將他移送法務部行政執行署台北分署強制執行，分署承辦員運用執行技巧，促使呂辦分期繳納，費時不到2年於去年12月底全數徵起。

呂樑鑑是國內頂尖珊瑚、珠珍和有機寶石供應商，建立從養殖、研發、生產到行銷及品牌一貫的事業體，在業界獨樹一幟，堪稱「珠寶大亨」。

台北分署說，呂辦理2010年、2011年度綜合所得稅結算申報時，漏報配偶營利所得，被處以罰鍰1500萬元，2019年7月間移送台北分署，分署受理案件後，行政執行官調查呂的財產狀況，除先執行呂的存款及上市櫃公司股票外，還篩選出他名下的不動產供追徵欠費。

據了解，執行官執行呂樑鑑不動產的當日，只有他的配偶在現場，執行人員張貼封條後，另勸諭呂妻請呂儘速處理欠款等，呂妻當場表明願意說服呂辦理分期繳納。

2019年10月，呂樑鑑與台北分署約定欠費分36期繳納，不過，期間洽逢新冠肺炎疫情擴散，呂又表示還款困難，請求酌減分期金額，差額將於今年3月補足；後來，呂資金調度到位，再稱願意放棄分期繳納的期限利益，於是在去年12月底將賸餘欠款900萬元一次繳清。

圖為行政執行署台北分署。圖／台北分署提供
圖為行政執行署台北分署。圖／台北分署提供

新冠肺炎 珊瑚 疫情

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