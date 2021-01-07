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韓粉杏仁哥告贏麻花捲哥 下場拘役20天還不能緩刑

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄前市長韓國瑜的支持者「麻花捲哥」陳科名，跟另名挺韓大將「杏仁哥」吳育全，先前因「國瑜夜市」擺攤等問題多次互槓；杏仁哥怒提告，麻花捲哥去年1月涉開直播誣指他協辦造勢場合賺大錢，高雄地院審理認定貶損名譽，依誹謗罪處麻花捲哥拘役20日，得易科罰金2萬元，可上訴。

判決指出，麻花捲哥去年1月14日晚間10點多，開臉書直播指謫杏仁哥，說「所謂杏仁哥，割包皮的割」、「一個棚子500元，還有清潔費，有些地方不用你們請人，都是主辦單位請的，只是電線牽一牽，這個最多就6、700元的本錢，你卻有本事收人家2、3000、3、4000，甚至5000、8000、1萬，這些錢誰的？你短短時間有辦法買幾百萬的車、買一間房，還有你在路邊攤賣杏仁茶，你去大陸好幾趟，你有沒有跟人收錢？」等語。

杏仁哥怒提告後，檢方偵查期間傳喚挺韓人士陳清茂，由於陳主辦2019年4月韓國瑜參選總統的鳳山造勢場子，陳清茂證稱攤商繳得錢沒入杏仁哥口袋，也沒聽聞杏仁哥有說因此買車、買房；檢方另傳喚承辦韓國瑜競選總統的新竹造勢場的劉姓男子，劉也證稱杏仁哥未賺到攤商繳交的費用。

麻花捲哥遭起訴後認罪，法官批他僅因自認長期受杏仁哥抹黑，就利用網路直播毀損對方名譽，衝動之舉已貶損名譽、使杏仁哥受到身心壓力，依誹謗罪處麻花捲哥拘役20日，且沒有達成和解，不宣告緩刑。

挺韓國瑜大將「杏仁哥」吳育全。本報資料照
挺韓國瑜大將「杏仁哥」吳育全。本報資料照
知名韓國瑜支持者「麻花捲哥」陳科名（右一）。本報資料照
知名韓國瑜支持者「麻花捲哥」陳科名（右一）。本報資料照

杏仁哥 韓國瑜 網路直播

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