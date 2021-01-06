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以GPS定位器尾隨、毆打男子 因和解2嫌只判3個月

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市蘇姓及吳姓男子因朋友疑與李姓男子結怨，竟以GPS定位器追蹤並駕車尾隨李男，三人從高雄內門追到台南歸仁，還惡意逼車、拿球棒砸車、打人並拔走李男車上行車紀錄器等，橋頭地院認為，兩人犯後坦承犯行，已與李男達成和解，但因至今不願供出朋友身分，依涉共同犯強制罪，各處有期徒刑3個月，可上訴。

判決指出，蘇、吳兩人的朋友疑因工作與李男結怨，2019年將GPS定位器以磁鐵吸附在李男轎車右後輪底盤下，蘇等3人該年2月22日根據定位訊息，駕駛懸掛偽造車牌的轎車，從關廟交流道下國道三號高速公路一路尾隨李男，到台南市區強行攔車、限制李男駕車方向、蛇行20公尺後戴口罩並手持球棒下車。

李男雖想倒車、迴轉離開，但過沒多久就被追上，蘇男3人以球棒敲擊、毆打李男及他的轎車，造成李男肢體多處擦挫傷、下背挫傷，轎車前擋風玻璃、車窗窗框等都破裂不堪使用，3人打完還拔走並損毀李男車上的行車紀錄器後逃逸，警方獲報調閱沿路監視器循線通知蘇、吳兩人到案說明。

法官審酌，蘇、吳兩人攔車、毆打等行為讓李男受極大驚嚇，身心俱疲，本應從重量刑，但念在兩人犯後坦承犯行，與李男達成和解，李男也撤回傷害及損毀告訴，法官考量兩人另外還有案件審理中，如宣告緩刑可能遭撤銷，加上兩人對此案細節避重就輕，至今不願供出友人身分，認定不宜宣告緩刑。

高雄市蘇姓及吳姓男子為幫友人出氣，駕車尾隨、限制被害人並持球棒毆打，橋檢依強制罪判有期徒刑3個月。記者陳玫伶／攝影
高雄市蘇姓及吳姓男子為幫友人出氣，駕車尾隨、限制被害人並持球棒毆打，橋檢依強制罪判有期徒刑3個月。記者陳玫伶／攝影

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