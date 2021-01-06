貴婦乾弟認犯行獲10萬交保 曝乾兒子動機「想報復」

高雄48歲醫美業張姓貴婦的豪宅竊案，貴婦「乾弟」40歲張姓男子涉開車接應「乾兒子」32歲施姓男子；據了解，張落網時被搜扣95萬現金、金條、鑽戒及手表等，檢警突破心防後，供出得知施跟貴婦鬧不愉快想報復，被要求開車去載，也鬼迷心竅收下財物，雄檢認為認罪、繳贓物，命令10萬交保。

張姓男子今天晚間5點半獲10萬元交保，不久便有1名親友帶現金來辦保，張步出法警室，趕緊帶起連帽上衣的帽子，快閃不願讓媒體詢問。

據了解，張姓男子透露，當時仍住貴婦豪宅的乾兒子施姓男子，去年12月間表示貴婦「愈來愈不喜歡我，要把我趕出去」，可能住不到月底就得搬走，有意「給她報復」搬走東西；上月29日才應要求南下高雄，並租車開到豪宅。

檢警發現，張姓男子只在豪宅樓下等待，施姓男子陸續搬財物上車，離開後載施回前鎮區住處，兩人才一起把車子的東西搬出來；張也承認，一時鬼迷心竅答應收下財物，之後返回新竹後將分得的5萬現金、金條、鑽戒及名表藏學校研究室，其餘85萬現金，以「公司資金」名義借放桃園的乾媽住處。

檢方訊後認定張姓男子涉竊盜罪嫌，但承認犯行、繳回贓物，應已無串滅證之虞，准許交保候傳；至於案發當天，張姓男子跟另名蘇姓友人同行，張稱蘇是要到高雄找一位醫師來推薦去中國大陸讀中醫，檢方認為此部分應無說謊，且張在豪宅等施姓男子搬東西時，蘇也沒參與，僅列蘇為證人。

張姓男子目前就讀清華大學理工科系的博士班，曾任助教，據貴婦指出，她多年前在中國大陸投資美容中心，張是其他股東的友人才認識。