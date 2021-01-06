調查局兩副局長屆退 主秘黃義村升任

調查局主秘黃義村。圖／資料照 調查局2名副局長林玲蘭、萬家佛本月16日屆齡退休，新任副局長職缺其中1人確定由主秘黃義村升任，另1名人選應是台北市調查處長劉復興，但台中市調查處處長余福明也有可能是黑馬；主秘遺缺以資通安全處長吳富梅呼聲最高。

調查局本次屆退人員共有51人，創下近年新高，調查局內部憂心恐有斷層問題，因此相關人事布局，考驗局長呂文忠的智慧。至於2位副局長遺缺由誰接任，近來成為調查局內部討論話題，討論度最高的莫過於黃義村、劉復興、余福明與吳富梅，被稱為副局長人選「四人幫」。

據了解，目前黃義村、劉復興已呈報法務部，但由於調查局2位副局長分別主管情報及辦案業務，若黃義村、劉復興2人均獲圈選，副局長都會是辦案系統出身，若考量國家情業務長期發展來看，國家安全維護處長林世偉、國內安全調查處長文瀚也可能出任。

調查局自前副局長吳莉貞以來，這些年都維持男女平等的態勢，吳莉貞退休後由林玲蘭接任，由於調查局副局長以上都尊稱「先生」，因此局內人都稱林玲蘭為「林副」；為保持男女均衡的態勢，主任秘書應會由26期的吳富梅出任，也是下屆副局長熱門人選。

據了解，吳富梅的先生是審計長，她負責的資通安全處，是政府最重視的資安科技單位，負責查辦假訊息、追查電腦駭侵等資安案件，加上吳夠年輕，出任主秘應無懸念。