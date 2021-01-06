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辱警涉妨害公務 昔日酒店大亨：沒念過多少書沒惡意

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

昔日酒店大亨焦治國去年3月不滿違規停車被新北警方開單，脫口辱罵「王八蛋」等語，被控妨害公務。新北地院今天開準備庭，他否認犯罪，強調只是跟警察求情，因沒念多少書，講話粗俗了點，並指員警「年輕氣盛」、起訴他的檢察官「過分」，全案後續將移由審判庭審理。

焦治國今年3月在新北市三峽區大德路違規停車，被當地派出所員警攔下開單，心生不滿之下，脫口辱罵對方「不要拿雞X毛當令箭」、「禍害」、「我講你不要王八蛋」等語，所以挨告妨害公務。事發當時，焦的子女見父親被逮，也與警方發生衝突，結果被依同樣罪名送辦。

新北地院今天開準備庭，焦治國與兒子否認犯行，女兒則是無故未到庭。

焦治國表示，調查此案的檢察官過分了，實情是他好聲好氣的跟警察拜託，態度沒有不好，但怎麼知道對方年輕氣盛，呼叫了一群人將他包圍，還動手摔他，害他腳受傷開刀治療，現在走路都一跛一跛的。

焦的兒子否認動手，強調警察將他壓制時，自己都很配合警察，「我只有靠近，沒有推擠拉扯」。

庭訊後，焦治國對於案件仍感相當不滿，強調自己只是跟警察求情，但因為沒念多少書，講話粗俗了點，他已經70多歲了，沒有必要勞師動眾、興師問罪。

昔日酒店大亨焦治國表示自己沒有讀多少書，講話粗俗一點，但沒有惡意，否認妨害公務。記者陳俊智／攝影
昔日酒店大亨焦治國表示自己沒有讀多少書，講話粗俗一點，但沒有惡意，否認妨害公務。記者陳俊智／攝影

警察 妨害公務

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