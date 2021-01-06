黃正一判刑9年6月定讞 北檢囑託花檢執行

前幸福人壽董事長黃正一(左圖)被控與鄧文聰違背職務向EFG銀行質押借款，涉犯保險法等罪。最高法院日前駁回黃的上訴，判刑9年6月定讞，北檢已囑託花檢執行，近日將通知黃到案。圖／聯合報系資料照 前幸福人壽董事長黃正一被控與鄧文聰違背職務向EFG銀行質押借款，涉犯保險法等罪。最高法院日前駁回黃的上訴，判刑9年6月定讞，北檢已囑託花檢執行，近日將通知黃到案。

全案起於，前最高法院檢察署特別偵查組起訴指出，幸福人壽前後任董事長黃正一、鄧文聰以投資名義，將公司資產搬到EFG銀行香港分行，供兩人質押借款，藉此掏空公司約130億元。

鄧文聰另以Novel Asia Limited公司名義，在香港渣打銀行開設帳戶，欺騙幸福人壽承辦人該帳戶為幸福人壽所有而匯入款項，再以該帳戶質押借款。

台灣高等法院更一審認定，黃正一與鄧文聰違背職務向瑞士EFG銀行質押借款，背信、洗錢犯行明確，依保險法判黃正一8年6月、洗錢罪判刑1年6月，2罪合併執行有期徒刑9年6月，併科罰金新台幣2億元。

最高法院去年12月31日駁回黃正一的上訴，判刑9年6月定讞，並通知檢方啟動防逃機制；台北地檢署收案後，發現黃正一戶籍地在花蓮，已囑託花蓮地檢署執行。花檢近日將通知黃報到入監。

另方面，鄧文聰於民國106年間即因違背職務向渣打銀行質押借款，被判刑10年，併科罰金3億5000萬元定讞，目前在監執行。

最高法院去年12月31日駁回鄧文聰針對EFG質借案的上訴，依保險法判鄧文聰16年徒刑、洗錢罪4年，併科罰金6億元。檢方將就鄧文聰3罪各判刑10年、16年、4年部分，向法院聲請定應執行刑。