從「心」預防再犯 心理師加入法務部更生保護工作

更生保護業務有變革。法務部保護司去年規畫引進臨床心理師，除從司法層面防止更生人再犯，另佐以心理層面的犯罪預防，讓心理師加入更生保護工作。法務部長蔡清祥今天說，希望透過專業觀護團隊接手保護管束個案。

保護司指出，法院組織法2017年修正後，可聘任臨床心理師及佐理員，去年法務部以約聘方式遴聘2位臨床心理師加入協助戒毒工作，今年則引進心理師、社工師等專業人力，並增設觀護心理處遇師心理師22位、觀護追輔員12位以及更生保護會的毒品個管員42位。

蔡清祥說，受保護管束個案要重新融入社會時，除了適應問題外，還有自我心理、生理、家庭及人際關係等問題要面對，透過專業團隊將使他們順利復歸社會，希望在2022年時可以增加團隊人力到達一百人。

保護司司長黃玉垣說，因政府員額有所管控，爭取人才不容易，觀護人員在更保業務中最重要的就是心理與社政人才，打造專業的觀護團隊就是保護司的工作使命。