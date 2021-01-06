快訊

HBL／女兒越級出賽風波 李李仁親電高中體總致歉

川普又輸了？喬治亞決戰失利...拜登預計奪參院「完全執政」

從「心」預防再犯 心理師加入法務部更生保護工作

聯合報 / 記者王聖藜／即時報導

更生保護業務有變革。法務部保護司去年規畫引進臨床心理師，除從司法層面防止更生人再犯，另佐以心理層面的犯罪預防，讓心理師加入更生保護工作。法務部長蔡清祥今天說，希望透過專業觀護團隊接手保護管束個案。

保護司指出，法院組織法2017年修正後，可聘任臨床心理師及佐理員，去年法務部以約聘方式遴聘2位臨床心理師加入協助戒毒工作，今年則引進心理師、社工師等專業人力，並增設觀護心理處遇師心理師22位、觀護追輔員12位以及更生保護會的毒品個管員42位。

蔡清祥說，受保護管束個案要重新融入社會時，除了適應問題外，還有自我心理、生理、家庭及人際關係等問題要面對，透過專業團隊將使他們順利復歸社會，希望在2022年時可以增加團隊人力到達一百人。

保護司司長黃玉垣說，因政府員額有所管控，爭取人才不容易，觀護人員在更保業務中最重要的就是心理與社政人才，打造專業的觀護團隊就是保護司的工作使命。

台北地檢署調部辦事觀護人林佳青以自身受理保護管束個案的經驗表示，每位觀護人平均都要處理三、五百個案，平均一次訪談要1小時，更生人也有婚姻、金錢、教養小孩上的壓力，引進心理師參與觀護業務，就是想藉由專業人才作好更保工作。

台北地檢署調部辦事觀護人林佳青。記者王聖藜／攝影
台北地檢署調部辦事觀護人林佳青。記者王聖藜／攝影
法務部長蔡清祥。記者王聖藜／攝影
法務部長蔡清祥。記者王聖藜／攝影

法務部 更生人

延伸閱讀

多少檢調涉入「石木欽」案外案？蔡清祥：最後彙整中

宣導營業秘密保護 台積電副法務長拜會法務部

拍片宣導營業秘密保護 法務部找真人真事演出

羈押率百分百 這單位新據點形成高雄「司法特區」

相關新聞

影／乾弟涉接應成共犯被移送不語 醫美貴婦：遺憾

高雄醫美業48歲張姓貴婦的豪宅失竊案，涉開車接應的「乾弟」、清華大學理工科系博士生張姓男子今天凌晨在新竹縣落網，警方也到...

乾兒子與乾弟聯手洗劫豪宅？ 醫美貴婦308字認彼此關係

高雄48歲醫美業的張姓貴婦遭偷竊3000萬財物案，警方本月3日先逮涉入屋內搬東西的「乾兒子」32歲施姓男子，今凌晨再緝捕...

【懸賞大解密／下】黑幫徒孫捲走老大6億逃亡 一紙江湖懸賞令「提頭來見」

民眾懸賞找人通常是協尋失蹤者，黑道懸賞卻可能是追緝目標到天涯海角，要求「生要見人、死要見屍」讓人不逃都不行，想拿花紅的難度更高，台灣又沒有像美國有賞金獵人制度，因此這種鮮少聽說能有「勇夫」鋌而走險領到重賞。

旭富製藥大火列工安重大職災 爆炸起火點找到了！

「防疫國家隊」旭富製藥廠上月20日大火，造成1死1傷重大工安事件，桃園市消防局、桃園市府勞檢查處實際調查後今天上午表示，...

台中男酒後為錢與兄爭執咆哮 還持刀自殘 警壓制送醫

台中市太平區賴姓男子昨天深夜酒後為錢之事和哥哥起糾紛，接著大聲咆哮，還持菜刀敲打自己的頭自殘，賴的哥哥怕生意外報警，警方...

夫被趕出家門7天 回家發現妻已死

台中市許姓女子與胡姓丈夫因買錯化妝品吵架，胡被趕出家門七天，直到昨天上午回家探視，見大門反鎖通報警、消破門，才發現許女陳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。