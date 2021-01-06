從「心」預防再犯 心理師加入法務部更生保護工作
更生保護業務有變革。法務部保護司去年規畫引進臨床心理師，除從司法層面防止更生人再犯，另佐以心理層面的犯罪預防，讓心理師加入更生保護工作。法務部長蔡清祥今天說，希望透過專業觀護團隊接手保護管束個案。
保護司指出，法院組織法2017年修正後，可聘任臨床心理師及佐理員，去年法務部以約聘方式遴聘2位臨床心理師加入協助戒毒工作，今年則引進心理師、社工師等專業人力，並增設觀護心理處遇師心理師22位、觀護追輔員12位以及更生保護會的毒品個管員42位。
蔡清祥說，受保護管束個案要重新融入社會時，除了適應問題外，還有自我心理、生理、家庭及人際關係等問題要面對，透過專業團隊將使他們順利復歸社會，希望在2022年時可以增加團隊人力到達一百人。
保護司司長黃玉垣說，因政府員額有所管控，爭取人才不容易，觀護人員在更保業務中最重要的就是心理與社政人才，打造專業的觀護團隊就是保護司的工作使命。
台北地檢署調部辦事觀護人林佳青以自身受理保護管束個案的經驗表示，每位觀護人平均都要處理三、五百個案，平均一次訪談要1小時，更生人也有婚姻、金錢、教養小孩上的壓力，引進心理師參與觀護業務，就是想藉由專業人才作好更保工作。
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