168周報指摘陽信銀行涉違法放貸 總編輯遭起訴

168周報108年間報導指稱陽信銀行涉嫌違法放貸，案經陽信銀行提告，士林地檢署認為，168周報未善盡查證義務，濫用新聞自由保護傘，日前依妨害銀行信用罪嫌起訴翁姓總編輯。

全案起於民國108年間，168周報報導指稱陽信銀行違法放貸、明知擔保品致和園土地涉訟中卻仍核貸新台幣36億元；陽信銀行認為，報導內容不實，且有損陽信銀行商譽信用，提起告訴。

168周報翁姓負責人兼總編輯到案表示，會對報導內容負全部責任，但報導內容千頭萬緒，不可能面面俱到，他從未拒絕陽信銀行澄清說明，已提供陽信銀行完整說明的權利。

但檢察官認為，168周報未善盡查證事實的義務，對於報導中聲稱財政部發函各家銀行提示致和園土地涉有違法放貸、偽造文書等均無法舉證，有違媒體從業人員公正公允報導的原則，並濫用新聞自由保護傘。

檢察官也查出，致和園土地產權歸屬爭議早已經法院判決確定，並無涉訟違法核貸，依銀行法的妨害銀行信用罪嫌起訴翁男。