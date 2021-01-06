罵陳之漢「孬貨」判賠5000元 董念台：不公平 但有正義

再生受刑人中心社長董念台因臉書PO文指「館長」陳之漢是「孬貨」、「爛咖」和「小癟三」等語，被陳提告求償10萬元和公開道歉，其雖主張「兩造都是社會敗類」，自己是打抱不平，內容屬言論自由，但說法未被採信，今天被新北地院判賠對方5000元，另須連續3天在個人臉書及社團「揭穿惡名昭彰館長」公開刊登道歉啟事。

法院判決結果出爐後，董念台表示「不公平，有正義」，不會上訴，至於陳過去對他的指責謾罵，也不會提出告訴。

判決指出，董念台以「切腹自殺」的照片做為開端，去年5月17日公開貼文稱「館長先生：你於一個多月前，宣稱蔡英文總統如在就職之日，未能宣佈台灣獨立，必將切腹自殺」等語。事隔2天，他又PO文稱「我看準了館長是一個孬貨，也是一個標準的『盤子假流氓』」，文章也用到「社會敗類」、「小癟三」、「爛咖」等字眼。

陳之漢興訟表示，切腹圖是網友合成，自己不曾發表如此荒誕言論，董未查證消息來源是否屬實，明顯是恣意謾罵。董多次以此事件借題發揮，已侵害其名譽權，因此求償10萬元和公開道歉。

董念台則辯稱，「兩造都是社會敗類，都在臉書上互罵，兩造都應該有自知自明，陳還罵那麼多人，陳應該反省，自己打抱不平寫文章修理陳，也可以是言論自由」。他也說，「陳主張我以粗鄙用字辱罵，因而妨害其名譽，但他自己一天到晚到處罵人，並沒有名譽」。