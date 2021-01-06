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乾兒子與乾弟聯手洗劫豪宅？ 醫美貴婦308字認彼此關係
高雄48歲醫美業的張姓貴婦遭偷竊3000萬財物案，警方本月3日先逮涉入屋內搬東西的「乾兒子」32歲施姓男子，今凌晨再緝捕涉開車接應的「乾弟弟」40歲張姓男子；對此，張姓貴婦今下午貼出308字文章，認了這兩男為乾弟及乾兒子，她未責備，僅稱「我會忘記這段只留著好的部分記憶」。以下為全文：
親愛的弟弟..兒子..
是一家人
有困難 可以說
我知道 是我不好 常兇你們
但是 一家人 真的可以好好溝通
對不起 讓你們走到這個地步⋯⋯
以後 我會忘記這段只留著好的部分記憶
尤其弟弟 從我知道後的崩潰 到心中的原諒
這幾年來 我當初所有碩士論文資料你幫忙整理 近至內地 韓國 遠到美國的一場場執照取得 研習會議 你一路陪伴 翻譯 讓我可以一路順遂 你成就了我的榮耀⋯⋯沒有你 我家沒有這些驕傲..
無數個夜晚 我壓力重成為我的垃圾桶..
我不敢相信 但我接受了 ..想到即將的分離 我很難過 對不起 我愛你們
沒有恨 沒有怨 更沒有不諒解 ..
這麼多年的陪伴 謝謝你 也對不起你 ...
任何事必有其發生的必然 感謝這幾天一直的心靈導師 豐哥..
台南市沒當選真的可惜...
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